Spoltore, festa in onore di San Camillo de Lellis: quattro giorni tra fede e spettacoli musicali

La comunità di Villa Raspa di Spoltore si prepara a celebrare con fede e allegria i festeggiamenti in onore di San Camillo de Lellis, che si svolgeranno dal 11 al 14 luglio 2026. L’evento, patrocinato dal Comune di Spoltore e organizzato dalla Parrocchia di San Camillo de Lellis, offrirà un programma ricco di appuntamenti che mescoleranno momenti di spiritualità e intrattenimento per tutte le età.

Le celebrazioni religiose partiranno sabato 11 luglio con l’esposizione delle reliquie e della statua del Santo alle ore 18:30, seguite dal Santo Rosario e dalla Santa Messa presieduta da Don Luca alle 19:00. Nei giorni successivi si terranno diverse funzioni religiose, con Messe celebrate alle ore 9:00 e alle 19:00, precedute dal Rosario pomeridiano il 12 luglio, una liturgia serale guidata da Don Domenico il 13 luglio, e infine una solenne Santa Messa con benedizione e intercessione di San Camillo de Lellis il 14 luglio alle 19:00.

Parallelamente alle celebrazioni sacre, il programma civile del festival prevede spettacoli musicali che intratterranno il pubblico dalle ore 21:00. Sabato sera sarà protagonista lo show “High School Tour 2026”, seguito dall’esibizione della band Studio 54 la sera successiva. Lunedì 13 luglio sarà la volta dei Jolly Blu, cover band degli 883 e Max Pezzali, mentre la serata terminerà con il taglio della torta offerto dalla Pasticceria Orchidea alle ore 23:45. A chiudere in bellezza i festeggiamenti sarà l’esibizione musicale di PRK – PuntoRadioKom martedì 14 luglio, seguita dall’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria 2026 alle ore 23:45.

Si preannuncia quindi una festa indimenticabile a Villa Raspa di Spoltore, un’occasione per unire la devozione verso San Camillo de Lellis alla gioia di trascorrere momenti di svago e cultura in compagnia.