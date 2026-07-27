Spoltore, Fotofestival 2026: due giorni di cultura dell’immagine in Piazza D’Albenzio

Spoltore si prepara ad ospitare la terza edizione del Fotofestival, un evento dedicato alla cultura dell’immagine che si terrà il 31 luglio e il 1 agosto 2026 in Piazza D’Albenzio. Ideato da Carlo D’Aurizio e Federico De Nicola, il Fotofestival conferma la città come punto di riferimento per la fotografia e il racconto del territorio attraverso le immagini.

La manifestazione, promossa nell’ambito delle iniziative di Spoltore Città della Fotografia, propone due serate tematiche che accompagneranno visitatori, appassionati e curiosi alla scoperta di due grandi universi narrativi. La prima giornata, venerdì 31 luglio, sarà dedicata alla fotografia naturalistica, con un ricco programma che prenderà il via alle 17.30 con la premiazione del XXV Concorso Fotografico Nazionale “La Genziana” nello Spazio Sociale di via Di Marzio.

Durante la serata, sarà inaugurata la mostra fotografica “Fragilità: scenari in equilibrio” di Federico De Nicola e Giampiero Mazzocchetti, la quale invita il pubblico a riflettere sulla bellezza e sulla delicatezza degli ecosistemi naturali. Saranno in programma anche una degustazione di prodotti locali, un intervento del Maestro Alessandro Mazzocchetti sul rapporto tra l’uomo e la natura, e una serie di incontri con importanti fotografi naturalisti come Maurizio Biancarelli, Massimo Di Muzio e Pietro Formis.

La seconda serata del Fotofestival, sabato 1 agosto, sarà invece dedicata alla fotografia umanistica, con la mostra “GENTE – Istanti di fotografia umanistica”. Cinque fotografi – Giovanni Bucci, Michele Corrieri, Giuseppe Marcantonio, Andrea Morelli e Mauro Vitale – offriranno uno sguardo intenso sull’umanità contemporanea attraverso ritratti, gesti, incontri e silenzi.

L’assessore alla cultura Nada Di Giandomenico ha commentato: “Il festival racconta il mondo attraverso la fotografia. Un itinerario culturale che mette in dialogo due grandi dimensioni della fotografia contemporanea: da un lato la natura, con la sua straordinaria biodiversità e i suoi equilibri delicati; dall’altro l’uomo, protagonista di storie, emozioni e relazioni che la fotografia riesce a trasformare in memoria e riflessione”.

Il consigliere Marzia Damiani ha aggiunto: “Due serate aperte alla cittadinanza e agli appassionati di fotografia, pensate per promuovere la cultura dell’immagine, valorizzare il territorio e favorire l’incontro tra autori e pubblico in un contesto di condivisione e crescita culturale”.