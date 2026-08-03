Spoltore Fotofestival: successo di pubblico e incontri con gli autori. Mostre visitabili fino al 10 e 16 agosto

Il Fotofestival di Spoltore ha registrato un grande successo con la sua terza edizione, attirando numerosi visitatori in Piazza D’Albenzio. L’evento, ideato da Carlo D’Aurizio e Federico De Nicola con il patrocinio del Comune di Spoltore e la collaborazione della Pro Loco Spoltore Terra dei 5 Borghi APS, ha confermato il ruolo della città come punto di riferimento per la fotografia.

Durante l’evento, che si è svolto in due giorni, sono state presentate due mostre di grande qualità che saranno visitabili fino al 10 e al 16 agosto. Il sindaco Chiara Trulli, il presidente del Consiglio comunale Lucio Matricciani, l’assessore alla Cultura Nada Di Giandomenico e i consiglieri comunali Marzia Damiani e Angela Scurti hanno portato i saluti delle istituzioni.

La mostra inaugurale del 1° agosto, intitolata “GENTE. Istanti di Fotografia Umanistica”, ha visto la partecipazione di cinque autori – Giovanni Bucci, Michele Corrieri, Giuseppe Marcantonio, Andrea Morelli e Mauro Vitale – che hanno presentato le proprie opere e interagito con il pubblico. Un momento particolarmente apprezzato è stato la presentazione del catalogo ufficiale della mostra, che raccoglie 115 fotografie in bianco e nero. La mostra “GENTE” sarà visitabile fino al 16 agosto e accompagnerà anche le giornate dello Spoltore Ensemble, che si terranno dal 12 al 16 agosto.

Inoltre, sarà possibile visitare fino al 10 agosto la mostra “Fragilità: scenari in equilibrio”, curata da Carlo D’Aurizio e Federico De Nicola e firmata da Federico De Nicola e Giampiero Mazzocchetti. Entrambe le mostre saranno ospitate nei locali culturali di Piazza D’Albenzio.

Il Fotofestival di Spoltore conferma il suo impegno nel promuovere la fotografia e offrire al pubblico occasioni di scoperta e approfondimento nel mondo dell’arte visiva.