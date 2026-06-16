Spoltore, giornata dedicata alla prevenzione: screening gratuiti per udito, diabete e melanoma il 18 giugno

Il parcheggio antistante il Palazzo Municipale in via Di Marzio a Spoltore sarà il luogo di un’iniziativa dedicata alla prevenzione il prossimo 18 giugno. Grazie alla collaborazione tra il Lions Club Montesilvano e il Comune di Spoltore, saranno offerti screening gratuiti per udito, diabete e melanomi.

L’evento, che si svolgerà dalle 9.00 alle 12.30, offrirà alla cittadinanza la possibilità di sottoporsi a controlli sanitari mirati, al fine di favorire la diagnosi precoce di patologie diffuse e sensibilizzare sull’importanza di uno stile di vita attento alla salute.

Gli screening comprenderanno il controllo dell’udito per individuare eventuali deficit, test specifici per rilevare situazioni di rischio o alterazioni dei livelli glicemici per il diabete, e un controllo dermatologico per l’individuazione precoce di lesioni cutanee sospette. Un’ambulanza attrezzata per gli screening sanitari sarà presente, insieme a uno spazio dedicato all’accoglienza dei partecipanti.

Il consigliere comunale delegato alla sanità, Marzia Damiani, sottolinea che “questo appuntamento rappresenta un importante esempio di collaborazione tra istituzioni e associazioni di servizio, unite nell’obiettivo comune di promuovere il benessere della comunità. La partecipazione è libera e gratuita, offrendo a tutti i cittadini un’opportunità concreta per prendersi cura di sé attraverso la prevenzione”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio stampa al numero 340.5087728.

La giornata dedicata alla prevenzione si preannuncia come un’occasione importante per la comunità di Spoltore, che avrà l’opportunità di sottoporsi a controlli sanitari gratuiti essenziali per la propria salute.