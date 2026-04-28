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Eventi e Cultura

Spoltore, grande festa al Parco Santa Teresa il 1 maggio con musica e intrattenimento live

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Musica, intrattenimento e convivialità: il 1 maggio di Spoltore si accende al Parco Santa Teresa con l’ASD Polisportiva RSCN

Il 1 maggio 2026 il Parco Santa Teresa di Spoltore (Pe) si trasformerà nel cuore pulsante del divertimento all’aria aperta grazie all’iniziativa promossa dall’ASD Polisportiva RSCN. Dalle 10:00 del mattino fino a mezzanotte, un’intera giornata sarà dedicata alla convivialità e alla musica, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione unica per vivere il territorio tra intrattenimento, food e relax nel verde.

La colonna sonora dell’evento vedrà protagonisti i grandi successi italiani e ritmi travolgenti, con le esibizioni live della band Scena Muta e il tributo a Vasco Rossi firmato dai Kom_4k. Ad accompagnare il pubblico fino a tarda sera ci saranno i dj set di Kades e Pino Titta DJ, insieme all’animazione curata da Francesco Luciani e Dave_Ys, creando un flusso costante di energia e partecipazione.

L’organizzazione ha previsto una struttura completa per accogliere ogni tipologia di pubblico: oltre ai numerosi stand per food e drink, sarà presente un’area gonfiabili dedicata esclusivamente ai bambini. Questa attenzione ai dettagli mira a rendere la giornata una vera festa per le famiglie, unendo il piacere della buona musica alla sicurezza e al gioco per i più piccoli.

L’appuntamento di via Gran Sasso rappresenta un momento di forte aggregazione sociale per la comunità di Spoltore, reso possibile grazie alla sinergia tra l’associazione e l’esperienza outdoor del Loft 128, che collabora attivamente alla riuscita di questo grande evento stagionale.

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