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Eventi e Cultura

Spoltore, grande festa in onore di B.V. Maria dell’Assunta a Villa Santa Maria: musica, fede e tradizione in programma

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Villa Santa Maria di Spoltore si prepara ad accogliere i tradizionali festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria dell’Assunta, che si svolgeranno il 8 e 9 agosto 2026. La festa, molto attesa dalla comunità locale e dai visitatori, sarà caratterizzata da giorni di grande fede, tradizione e allegria.

Il programma delle celebrazioni prenderà il via sabato 8 agosto alle 18:30 con la recita del Santo Rosario presso la Parrocchia Santa Maria Assunta. Successivamente, a partire dalle 21:30, la piazza si animerà con l’esibizione dell’Orchestra Noemi Gigante, seguita dalla partecipazione di Simona Quaranta, pronta a intrattenere il pubblico con le sue coinvolgenti performance.

La giornata di domenica 9 agosto inizierà alle 10:00 con la Santa Messa, seguita nel pomeriggio alle 18:00 dalla sfilata della banda musicale per le vie del paese, che accompagnerà i fedeli verso la Santa Messa solenne delle 18:30. A seguire, avrà luogo la suggestiva processione per le strade di Villa Santa Maria di Spoltore, momento di profonda unione e devozione popolare.

La serata di domenica si concluderà alle 21:30 con il concerto dell’Orchestra Sara & Sogno Mediterraneo. L’evento gode del patrocinio del Comune di Spoltore.

Alessandra Renzetti, giornalista, ha fornito queste informazioni in un comunicato stampa inviato ai media locali.

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