Spoltore, grande inaugurazione della nuova Piazza Polifunzionale: un’oasi di divertimento per tutta la cittadinanza

Una nuova piazza polifunzionale sarà inaugurata a Villa Raspa di Spoltore, portando una ventata di novità per il tempo libero dei residenti. L’Amministrazione Comunale e Adriatica S.p.A. hanno annunciato l’evento che si terrà mercoledì 8 luglio alle ore 19:00 in via Basilea, vicino al Centro Civico.

Il nuovo spazio, progettato per il benessere di tutti, offre diverse attività per ogni fascia d’età. Ci sarà un colorato playground per i bambini, un percorso vita, tavoli da ping pong, un campo da teqball e un campo da basket. Insomma, un luogo ideale per lo sport e la socialità.

Alessandra, rappresentante del Comune di Spoltore, invita tutta la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione della nuova piazza, definendola “una vera e propria oasi di divertimento”. Si tratta di un’occasione da non perdere per tutti coloro che desiderano trascorrere piacevoli pomeriggi all’aria aperta in un ambiente moderno e accogliente.

L’evento promette di essere un momento di festa e di scoperta per la comunità locale. È un’opportunità per condividere momenti di gioia e di svago, destinata a lasciare un segno positivo nel tempo libero dei residenti di Spoltore.