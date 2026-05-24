Spoltore: Grande successo per Spoltore Narra, il borgo si trasforma in un laboratorio di storie e creatività

La terza edizione di Spoltore Narra, svoltasi ieri (23 maggio), ha registrato un grande successo nel borgo di Spoltore, trasformandolo in un laboratorio di storie, creatività e comunità. Il protagonista dell’evento sono stati i bambini, coinvolti in laboratori legati alla narrazione che hanno attirato un pubblico entusiasta.

Francesca Sborgia, assessore all’Istruzione, si è detta molto soddisfatta per il risultato dell’iniziativa, sottolineando l’importanza di investire nella narrazione e nella fantasia dei più piccoli per costruire un futuro solido per loro. L’evento ha coinvolto diverse aree simboliche del borgo, offrendo un percorso tra racconti, musica e immaginazione.

I luoghi del borgo che hanno ospitato le attività sono stati Largo della Chiesa, Casa della Cultura in via del Corso, Piazza d’Albenzio, Belvedere, Largo Fosse del Grano e Largo San Giovanni, dove si è tenuto il momento collettivo “Visioni collettive: il Borgo…Opera Aperta!”.

Spoltore Narra nasce con l’obiettivo di sviluppare nei bambini pensiero critico, fantasia e fiducia nel futuro attraverso la narrazione. La sinergia istituzionale tra Dirigenti scolastici, Garante per l’infanzia e Garante per la disabilità ha contribuito al successo dell’evento.

Il coinvolgimento delle principali agenzie educative del territorio, come l’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” e l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, ha arricchito l’esperienza dei partecipanti. Anche il supporto logistico di Spoltore Servizi, Croce Rossa, Protezione Civile Modavi, Polizia Municipale e Rieco è stato fondamentale per garantire la buona riuscita della manifestazione.