Spoltore, identificato responsabile abbandono rifiuti grazie a telecamere e scontrino fiscale

Lotta all’abbandono dei rifiuti a Spoltore: identificato il responsabile grazie alle telecamere e allo scontrino

Prosegue con successo la lotta all’abbandono dei rifiuti nel territorio di Spoltore, con la recente identificazione del responsabile di un gesto inaccettabile grazie all’utilizzo di telecamere e a uno scontrino.

L’operazione condotta dalla Polizia Locale ha permesso di risalire all’identità di un individuo responsabile dell’abbandono di sacchi di immondizia in Largo San Giovanni, attraverso un accurato lavoro di indagine che ha combinato tecnologia e controlli sul campo.

L’episodio risale alla notte del 7 maggio 2026, quando il sistema di videosorveglianza comunale ha registrato il rilascio di un sacco nero nei pressi di un cestino portarifiuti. Successivamente, l’agente Eustorgio Fiore ha effettuato un’ispezione del materiale trovando al suo interno rifiuti organici, cartoni, plastica e uno scontrino fiscale riconducibile a una specifica tessera fedeltà.

Le verifiche condotte presso gli uffici del Comando, sotto la direzione del Comandante della Polizia Locale Panfilo D’Orazio, hanno confermato l’identità del trasgressore, un uomo residente nella zona.

Il Vice Sindaco e Assessore alla Polizia Municipale, Rino Di Girolamo, ha dichiarato: “L’amministrazione comunale intende proseguire con estrema fermezza su questa linea d’azione, confermando che non ci sarà alcuna tolleranza verso chi ignora le norme ambientali. Il costante monitoraggio del territorio e l’utilizzo della videosorveglianza sono strumenti indispensabili per garantire il decoro e il rispetto delle regole di convivenza civile. I controlli continueranno in modo capillare su tutto il territorio comunale per prevenire e sanzionare comportamenti che danneggiano il decoro urbano e la salute pubblica, ribadendo l’obbligo per tutti i cittadini di utilizzare correttamente i servizi di raccolta differenziata”.