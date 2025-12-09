- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Dicembre 9, 2025
Politica

Spoltore, il Comitato a favore della Nuova Pescara chiede un confronto pubblico

Spoltore: il dibattito sulla fusione continua a creare tensioni

Il Presidente del Comitato a favore della Nuova Pescara per Spoltore, Marco Di Marzio, ha recentemente preso la parola in merito alla creazione del Comitato “No alla fusione Pescara-Montesilvano-Spoltore”. Di Marzio ha evidenziato la totale assenza di riscontro da parte del Comitato contrario alla richiesta di un dibattito pubblico e costruttivo sulla questione.

Riconoscendo la legittimità democratica della formazione del Comitato contrario, Di Marzio ha espresso rammarico per la mancata adesione alla proposta di un incontro. Secondo il Comitato a favore, è fondamentale che i cittadini siano informati in modo completo e obiettivo sui benefici e le implicazioni della fusione. Solo tramite un dialogo aperto, afferma Di Marzio, si potranno raggiungere tali obiettivi.

“Ciò che non possiamo accettare è l’assenza di una risposta alla richiesta di confronto”, ha dichiarato Di Marzio. “Per quanto i social siano utili, non è quella la vera piazza di confronto, ma al momento il dibattito sembra essere solo virtuale. Da parte nostra, abbiamo lanciato un appello pubblico per un confronto sui fatti e sui numeri, ma ad oggi non abbiamo ricevuto alcun segnale di apertura. Chi ha a cuore il futuro del territorio non può sottrarsi a un dibattito franco e aperto. Ci chiediamo: di cosa si ha paura?”

Il Comitato spoltorese a favore della Nuova Pescara attende ora con interesse una risposta che possa fissare una data e un luogo per il confronto, sottolineando l’importanza di avviare questa discussione anche nel periodo natalizio.

Con l’obiettivo di garantire massima chiarezza, Di Marzio ha ribadito la disponibilità del Comitato a illustrare tutti i dettagli riguardanti i vantaggi di una realtà metropolitana unificata per il benessere e lo sviluppo dei territori di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

