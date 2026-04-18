Spoltore, il Consiglio Comunale omaggia la famiglia Verna per il Centro del risveglio: un gesto di gratitudine e solidarietà

Il Consiglio Comunale di Spoltore omaggia la famiglia Verna

La voce che si incrina, il ministro che quasi perde il filo leggendo il suo discorso: la commozione di Orazio Schillaci lo scorso marzo, quando ha raccontato la storia e l’impegno di Anna Maria Paolucci Verna e suo marito Ezio, è tornata al centro dell’attenzione a Spoltore. Il discorso del ministro è stato proiettato nella Sala Consiliare, e nell’ultima riunione il Consiglio Comunale si è fermato per un riconoscimento ad Anna Paolucci ed Ezio Verna “tanto dovuto quanto voluto”, come ha sottolineato il sindaco Chiara Trulli.

L’esponente del Governo ha ricordato la forza di Anna ed Ezio, che hanno favorito la nascita del Centro del risveglio all’interno dell’ospedale di Popoli. Un luogo di cura che per troppo tempo è mancato in Abruzzo. “Dobbiamo tutti ringraziare la famiglia di Manuela”, ha aggiunto il primo cittadino, “perché ha acceso un faro su un grave ritardo della nostra regione. Spoltore è orgogliosa di avere cittadini come loro.”

Il 26 aprile 2016 Anna Maria Paolucci ed Ezio Verna perdono la figlia Manuela, 47 anni, dopo una malattia e un periodo di coma. Era un’infermiera del reparto Stroke Unit dell’ospedale di Pescara. I due genitori toccano con mano l’inadeguatezza del sistema sanitario in casi di questo genere, sono costretti a lunghi viaggi dall’assenza di strutture. Il dramma di perdere una figlia si trasforma così in un’avventura di solidarietà.

Nel 2017 fondano l’associazione “Il risveglio di Manuela”, che dà impulso alla creazione, nell’ospedale di Popoli, del Centro regionale del risveglio con 18 posti letto, oggi tutti occupati da pazienti in coma, post coma e in riabilitazione da ictus, cerebrolesioni, incidenti.

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha partecipato al taglio del nastro della struttura che conta 18 posti letto per pazienti che hanno subìto incidenti, trauma cranici, problemi cerebrovascolari. “La signora Anna Maria Paolucci Verna ha trasformato la sua esperienza drammatica in un’avventura di solidarietà per dare una speranza a chi nel buio non vuole più restare”, ha dichiarato il ministro nel corso di un convegno dedicato all’80° anniversario del voto alle donne.

Tra le donne che si sono distinte nelle buone pratiche solidali nell’ambito della sanità italiana, c’è anche lei, la signora Verna, che è stata omaggiata dal Consiglio Comunale di Spoltore per il suo impegno e la sua dedizione.