Spoltore, il Presidente del Consiglio critica Costantini per la gestione della fusione comunale: “Irresponsabile e privo di progetto”

Il Presidente del Consiglio Comunale di Spoltore, Lucio Matricciani, ha rilasciato una dichiarazione riguardo alle recenti affermazioni del Consigliere Carlo Costantini in merito alla fusione dei tre comuni della zona.

Matricciani ha definito le dichiarazioni di Costantini come “irresponsabili” e ha sollevato dubbi riguardo all’attività svolta dal Consigliere negli anni precedenti in merito alla ridefinizione della struttura organizzativa del nuovo Comune.

Il Presidente ha sottolineato la mancanza di un progetto unitario e credibile a sostegno della fusione dei tre comuni, evidenziando il rischio di gravi ripercussioni sulla vita dei cittadini e sull’erogazione dei servizi in caso di procedere con la fusione entro il 1° gennaio 2027.

Matricciani ha quindi esortato alla sospensione immediata del processo di fusione, anziché ad un semplice rinvio che potrebbe creare ulteriore incertezza amministrativa e danneggiare il funzionamento degli uffici.

Il Presidente ha fatto appello affinché tutti i principali attori politici coinvolti nel processo, inclusi il Consigliere Costantini, comprendano il pericolo di un possibile “azzardo” amministrativo, le cui conseguenze potrebbero essere irreversibili per i cittadini.

La dichiarazione di Lucio Matricciani è giunta in risposta alle idee di Carlo Costantini riguardanti la fusione dei comuni della zona, sottolineando la necessità di un approccio più prudente e strutturato per garantire il benessere dei cittadini e il corretto funzionamento degli uffici pubblici.