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Eventi e Cultura

Spoltore, in arrivo nuovo fabbricato polivalente nel parco di via Nora: spazio coperto per attività sociali e ricreative

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Il parco di Santa Teresa, situato in via Nora a Spoltore, presto accoglierà un nuovo spazio polivalente in legno, che replicherà le funzioni di quello presente nel parco Mambella a Villa Raspa.

Il progetto prevede la costruzione di un ambiente coperto di circa 40 metri quadrati, affiancato da un ampio porticato di circa 45 metri quadrati su due lati dell’edificio, con l’obiettivo di offrire spazi ombreggiati e protetti per attività all’aperto.

Il sindaco Chiara Trulli ha dichiarato: “Con questo progetto vogliamo ampliare le possibilità offerte dal parco. Il nuovo fabbricato in legno consentirà di svolgere attività sociali, ricreative e aggregative durante tutto l’anno. Miglioreremo la fruibilità dell’area verde e preverremo episodi di vandalismo, dando in gestione la struttura per creare un ulteriore presidio pubblico sul territorio.”

La scelta progettuale ha puntato su una struttura interamente in legno lamellare, garantendo sostenibilità ambientale, rapidità di realizzazione e un inserimento armonioso nel paesaggio del parco. Il sistema costruttivo a secco ridurrà l’impatto ambientale e aumenterà la reversibilità dell’intervento.

Si presterà particolare attenzione al comfort degli utenti, con pareti dotate di isolamento termico e una copertura impermeabilizzata e protetta dagli agenti atmosferici. Le superfici esterne saranno trattate con prodotti specifici per preservare il legno nel tempo.

Il progetto mira a valorizzare uno dei principali spazi verdi della città, rendendolo più fruibile e accogliente per tutti i cittadini.

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