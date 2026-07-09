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Eventi e Cultura

Spoltore, inaugurata la nuova Piazza Polifunzionale di Villa Raspa: sport e socialità per l’intera comunità.

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La nuova Piazza Polifunzionale di Villa Raspa di Spoltore è stata inaugurata ieri sera in mezzo a un grande entusiasmo e partecipazione da parte di tutta la comunità. Situata in via Basilea, vicino al Centro Civico, la nuova struttura è stata aperta al pubblico dal Sindaco Chiara Trulli insieme ai membri dell’Amministrazione Comunale e ai rappresentanti di Adriatica S.p.A.

L’inaugurazione della Piazza Polifunzionale è stata caratterizzata da una festa all’insegna dello sport e della socialità, con la presenza di giovani e sportivi che hanno animato l’area con la loro energia. La struttura è stata progettata per promuovere lo sport, il benessere e l’aggregazione intergenerazionale, offrendo attrazioni come un playground colorato per i bambini, un percorso vita dinamico, tavoli da ping pong, un campo da teqball e un campo da basket regolamentare.

Il Sindaco Chiara Trulli si è dichiarata molto soddisfatta dell’apertura della nuova piazza, definendola come un momento di profondo orgoglio per l’intera comunità di Spoltore. Trulli ha sottolineato l’importanza di restituire alla comunità uno spazio sicuro e inclusivo per praticare sport e socializzare, sottolineando l’importanza del coinvolgimento dei giovani e la promozione di relazioni sane attraverso l’attività fisica e il divertimento all’aria aperta.

Con l’apertura della Piazza Polifunzionale, la frazione di Villa Raspa può ora beneficiare di un nuovo punto di riferimento per il tempo libero, diventando un luogo di incontro e socializzazione per tutta la cittadinanza. La struttura è ufficialmente aperta e a disposizione di tutti i residenti di Spoltore.

L’inaugurazione della Piazza Polifunzionale segna l’inizio di una nuova fase per Villa Raspa, con l’obiettivo di promuovere lo sport e l’aggregazione sociale all’interno della comunità. Una notizia positiva che viene accolta con grande entusiasmo da parte di tutti i presenti.

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