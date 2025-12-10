- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Dicembre 10, 2025
Attualità

Spoltore, inaugurazione del ‘Fiore della Speranza’ nel Parco del Convento il 12 dicembre

Il 12 dicembre, il Parco del Convento di Spoltore, situato in via Fonzi, ospiterà l’inaugurazione di un nuovo monumento dedicato a tutte le vittime del Covid-19. L’opera, intitolata “Il Fiore della Speranza”, è stata realizzata dall’artista Igor Cascella e sarà presentata alle 16.30 dal sindaco Chiara Trulli e dagli altri amministratori comunali, accompagnati dall’autore stesso.

Il monumento è descritto da Cascella come “simbolo mai convenzionale, nel suo semplice e prodigioso manifestarsi, della vita che precede e oltrepassa ogni sua definizione”. La speranza, continua l’artista, “risiede, per quanto ci riguarda come individui e come specie, proprio nel primigenio impulso all’equilibrio”.

“Abbiamo scelto questo periodo dell’anno,” spiega il sindaco Chiara Trulli, “perché il Natale deve essere anche un momento di partecipazione, dedicato a chi soffre e si trova in circostanze sfortunate. Abbiamo commissionato quest’opera a Cascella dopo i terribili anni della pandemia per ricordare chi ci ha lasciati, ma anche accendere la luce della speranza per la tragedia che ci siamo lasciati alle spalle.”

Il sindaco sottolinea inoltre che il messaggio di speranza del monumento è perfettamente in tema con il significato religioso e spirituale del periodo natalizio. In concomitanza con l’inaugurazione, si accenderanno le luminarie del parco del Convento, un’ulteriore iniziativa sostenuta dalla Spoltore servizi e dalle sue maestranze.

Igor Cascella, attivo nel panorama artistico dagli anni ’90, ha un legame particolare con Spoltore, dove ha realizzato in passato una serie di arredi e dettagli urbani nella riqualificata Piazza D’Albenzio. Inoltre, un suo lavoro in marmo di Carrara in onore delle Vittime Civili della Seconda Guerra Mondiale si trova di fronte al Municipio. Sicuramente, la presenza di “Il Fiore della Speranza” arricchirà ulteriormente il patrimonio artistico e morale della comunità spoltorese, offrendo un simbolo di luce e rinnovamento in un periodo tanto significativo.

