Spoltore, incontri sulla genitorialità per futuri genitori: ecco il programma “Mille Giorni di Me e di Noi”

Il Comune di Spoltore promuove una serie di incontri sulla genitorialità, intitolata “Mille Giorni di Me e di Noi”, con l’obiettivo di favorire una genitorialità attiva e positiva. Cinque appuntamenti, coordinati dal garante per l’infanzia Simona Novacco, sono stati organizzati per arricchire l’esperienza dei futuri genitori in vista della nuova vita a tre.

Il primo incontro si terrà domani, martedì 21 aprile 2026, alle 17.00 presso la Sala Consiliare di Spoltore e vedrà la partecipazione della psicologa Lucia Sportelli che parlerà di “Coerenza e alleanza genitoriale”. Il secondo appuntamento, sempre con la dott.ssa Sportelli, è previsto per il 5 maggio e tratterà il tema “La coppia – Noi + Uno”. Gli incontri successivi saranno condotti dalla pedagogista Mariarosaria Trovarelli il 19 e il 26 maggio, ancora in Sala Consiliare, mentre la conclusione è prevista per il 9 giugno nel Parco della Giustizia di Villa Raspa con la psicologa Flaminia De Vincentiis, che parlerà di “giocare e leggere insieme”.

Gli incontri sono aperti ai neogenitori coinvolti nel progetto Generazione in Fiore. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio stampa al numero 340.5087728.

Un’importante iniziativa quella promossa dal Comune di Spoltore, che punta a fornire agli aspiranti genitori strumenti e consigli utili per affrontare al meglio il percorso della genitorialità.