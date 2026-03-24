Spoltore, incontro con la cittadinanza sul decoro del centro storico previsto il 26 marzo

Il Centro Storico di Spoltore si prepara a cambiare volto, puntando a diventare sempre più bello e curato. L’amministrazione comunale ha infatti annunciato una serie di provvedimenti che riguarderanno la gestione dei rifiuti e l’occupazione del suolo pubblico nella zona antica della città.

Per discutere di questi importanti cambiamenti, è stato organizzato un incontro con la cittadinanza che si terrà nei locali di Piazza D’Albenzio il prossimo giovedì 26 marzo a partire dalle ore 18.00. Il sindaco Chiara Trulli ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i residenti del centro storico in queste decisioni: “Sarà una assemblea pubblica dove affronteremo le questioni che stanno a cuore ai residenti del centro storico e tra queste le strategie messe in campo dall’amministrazione per rendere più bello e pulito il nostro centro storico”.

All’incontro parteciperanno il sindaco Trulli, il vicesindaco Rino Di Girolamo, il comandante della polizia locale Panfilo D’Orazio e il vice comandante Mauro Dioletta. Il vicesindaco Di Girolamo ha sottolineato che “La tutela del decoro richiede una visione d’insieme che sappia coniugare le necessità tecniche dei servizi urbani con la vivibilità degli spazi comuni”.

I temi al centro della discussione saranno il verde, il decoro e la raccolta dei rifiuti, con un’attenzione particolare al principio della differenziazione dei materiali. Durante l’incontro verranno valutate anche le proposte avanzate dai residenti e saranno raccolte segnalazioni e criticità.

L’appuntamento del 26 marzo si preannuncia quindi come un momento importante per la cittadinanza di Spoltore, che avrà l’opportunità di partecipare attivamente alla cura e al miglioramento del proprio centro storico.