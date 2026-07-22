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Attualità

Spoltore, incontro operativo a Rieco per potenziare il piano di disinfestazione e contrastare gli abbandoni dei rifiuti

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Si è svolto questo pomeriggio presso la sede di Rieco, a Francavilla al Mare (Ch), un incontro operativo dedicato alla pianificazione e al potenziamento delle attività ambientali sul territorio comunale di Spoltore. Alla riunione hanno partecipato l’assessore all’Ambiente del Comune di Spoltore Stefano Burrani, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) Luca Di Matteo, il direttore di Rieco Angelo Di Campli e il referente della società Quark, incaricata degli interventi di disinfestazione.

Durante l’incontro è stata avviata una revisione del programma degli interventi di disinfestazione adulticida, larvicida e derattizzazione, con l’obiettivo di renderli più efficaci e rispondenti alle specifiche esigenze del territorio. In particolare, si è lavorato sull’individuazione delle aree maggiormente critiche, per predisporre un piano di intervento mirato basato sulle caratteristiche distintive delle diverse zone del comune.

Una delle novità emerse è l’utilizzo della georeferenziazione per mappare con maggiore precisione le criticità e programmare interventi mirati, ottimizzando tempi e risorse. Inoltre, si è discusso del contrasto agli abbandoni indiscriminati dei rifiuti, con l’installazione delle fototrappole per monitorare i punti critici e individuare comportamenti illeciti.

L’obiettivo è rafforzare l’attività di controllo e tutela del decoro urbano. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto tra amministrazione comunale, gestore del servizio e tecnici del settore, confermando la volontà di proseguire con una programmazione condivisa e interventi mirati per migliorare la qualità dell’ambiente e dei servizi offerti ai cittadini.

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