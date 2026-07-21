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Eventi e Cultura

Spoltore: Incontro pubblico per comprendere l’Iran nel contesto globale

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Giovedì 23 luglio 2026, alle ore 19.00, nei locali di Piazza D’Albenzio a Spoltore, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Iran: crocevia di un conflitto globale”. L’evento è pensato per offrire ai cittadini la possibilità di approfondire la conoscenza della realtà contemporanea dell’Iran, analizzandola da una prospettiva storica, culturale e geopolitica.

Tra gli ospiti dell’incontro, che sarà moderato da Gabriella Liberatore del Ministero dell’Istruzione e del Merito e Alberto Bartoli, Consigliere comunale delegato alle Politiche comunitarie del Comune di Spoltore, ci sarà Maziyar Ghiabi, direttore del Centre for Persian and Iranian Studies dell’Università di Exeter nel Regno Unito. Ghiabi è riconosciuto come uno dei maggiori studiosi internazionali dell’Iran contemporaneo.

L’iniziativa si propone di andare oltre le narrazioni mediatiche diffuse, e di analizzare il ruolo dell’Iran nel panorama internazionale, le trasformazioni della società iraniana, il rapporto tra tradizione e modernità, nonché le prospettive del Medio Oriente in un contesto globale sempre più complesso.

L’appuntamento è aperto a tutti ed è un’occasione per acquisire strumenti di comprensione più approfonditi sull’Iran, superando gli stereotipi comuni e approfondendo tematiche di grande attualità.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio stampa al numero 340.5087728.

Spoltore, 21 luglio 2026.

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