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Eventi e Cultura

Spoltore, incontro pubblico sull’Iran: analisi oltre gli stereotipi

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Giovedì 23 luglio 2026, alle ore 19.00, nei locali di Piazza D’Albenzio a Spoltore si terrà un importante incontro pubblico dal titolo “Iran: crocevia di un conflitto globale”. L’evento, aperto alla cittadinanza, mira a offrire una prospettiva approfondita sulla realtà dell’Iran contemporaneo attraverso una lente storica, culturale e geopolitica.

Il keynote speaker dell’incontro sarà Maziyar Ghiabi, direttore del Centre for Persian and Iranian Studies dell’Università di Exeter nel Regno Unito, rinomato studioso internazionale dell’Iran contemporaneo. A dialogare con lui sarà Gabriella Liberatore, Dirigente Tecnico del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Sarà inoltre presente Alberto Bartoli, Consigliere comunale delegato alle Politiche comunitarie del Comune di Spoltore.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di fornire alla comunità strumenti di comprensione che vanno al di là delle narrazioni mediatiche comuni, approfondendo il ruolo dell’Iran nel contesto internazionale, le trasformazioni della società iraniana, il rapporto tra tradizione e modernità e le prospettive del Medio Oriente in un scenario globale sempre più complesso.

L’incontro si preannuncia di grande interesse per coloro che sono interessati a comprendere meglio la complessità delle dinamiche globali che coinvolgono l’Iran e l’intero Medio Oriente. La presenza di esperti del calibro di Maziyar Ghiabi renderà l’evento un’opportunità unica per approfondire tematiche di grande attualità e rilevanza internazionale.

L’interesse per le tematiche riguardanti l’Iran è sempre più rilevante, specialmente alla luce degli eventi che si susseguono nel panorama internazionale. Eventi come questo incontro pubblico sono fondamentali per promuovere una maggiore consapevolezza e comprensione della realtà iraniana e delle sue implicazioni globali.

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