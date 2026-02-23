Spoltore, incontro tra cittadini e tecnici per affrontare odori molesti: appuntamento il 26 febbraio a Santa Teresa.

Ormai da anni, periodicamente, in alcuni momenti dell’anno si ripetono segnalazioni di odori molesti che arrivano nei territori di Spoltore a nord del fiume Pescara, ma non solo. Arrivano presumibilmente dal Chietino e potrebbero essere il frutto della combustione di sostanze chimiche, o comunque di materiali sconosciuti in ambienti non controllati. Questa, almeno, è la preoccupazione dei cittadini raccolta dal sindaco Chiara Trulli.

Per questo motivo, il Comune ha interessato i tecnici dell’Agenzia ambientale regionale per accertamenti. Adesso si passa a un confronto diretto con la cittadinanza: il 26 febbraio, alle ore 17.30, il Centro Sociale di Santa Teresa di Spoltore ospita l’incontro “Odori molesti: affrontiamo insieme” al quale parteciperanno amministratori comunali, il dirigente Arpa Abruzzo Roberto Cocco, gli ingegneri Arpa Angela Delli Paoli, Paolo D’Onofrio, Giancarlo Di Silvestro.

“Chiediamo un’attenta partecipazione a tutti i nostri cittadini” afferma il sindaco Trulli “sia per aiutare i tecnici ad individuare la causa di questi fenomeni, sia perché non ci saranno altre occasioni per togliersi eventuali dubbi”. L’ultima segnalazione risale allo scorso novembre, quando alle prime ore del mattino sono stati segnalati miasmi molto forti – probabilmente di gomma bruciata – in via Tirino e nelle aree limitrofe. La paura è soprattutto che vengano date alle fiamme sostanze contenenti diossine cancerogene.

“Introdurremo” spiega il sindaco Trulli “procedure che necessitano del coinvolgimento attivo dei cittadini nelle segnalazioni e pertanto è importante non perdere questa occasione”. La questione non interessa dunque solo i cittadini che vivono nelle vicinanze dell’asta fluviale: il problema ad esempio coinvolge anche i Comuni confinanti, perché le combustioni incriminate potrebbero anche avvenire al di là del fiume, nei territori di Pescara o San Giovanni Teatino.

L’Arta ha già spiegato che nella zona, dove si trova anche l’Aeroporto d’Abruzzo, i controlli sono resi più difficili dall’impossibilità di effettuarli tramite le telecamere termine montate sui droni, essendo uno spazio aereo riservato al traffico dello scalo. Ci sono poi analoghe segnalazioni che riguardano zone più all’interno, come le colline intorno a Caprara o Villa Santa Maria. Spoltore, 23 febbraio 2026 Ufficio stampa: 340.5087728.