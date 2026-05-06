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Spoltore: interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio dopo l’alluvione

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L’Amministrazione Comunale di Spoltore ha varato un piano d’urgenza per il ripristino del territorio a seguito degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito duramente l’Abruzzo e l’area di Spoltore (Pe) tra il 31 marzo e il 3 aprile 2026. Attraverso una delibera di giunta, è stato approvato lo stanziamento di 123.746,50 euro, attinti dall’avanzo di amministrazione, per finanziare interventi di somma urgenza necessari a garantire l’incolumità pubblica e il ritorno alla normalità.

Il Sindaco Chiara Trulli ha sottolineato la rapidità dell’intervento e la gravità della situazione: “L’Amministrazione Comunale ha agito con la massima celerità per fronteggiare i gravi danni causati dall’ondata di maltempo che ha colpito l’Abruzzo e il nostro territorio. La sicurezza dei cittadini è sempre stata la nostra priorità assoluta. Attraverso lo stanziamento di oltre 123 mila euro, non solo abbiamo ripristinato la viabilità e la sicurezza stradale in tempi record, ma abbiamo garantito assistenza immediata a chi ha dovuto lasciare la propria abitazione.”

Il piano dei lavori, affidati alle ditte Spoltore Servizi Srl e Norasfalti Srl, si è concentrato sulla rimozione di fango e detriti su tutta la rete stradale interessata da frane e allagamenti. Particolare attenzione è stata rivolta alle zone di via Arno e via Mincio a Santa Teresa, tra le aree più colpite dall’emergenza regionale. Gli interventi hanno compreso inoltre la manutenzione straordinaria dei centri abitati, la fresatura delle pavimentazioni e il ripristino del manto stradale in numerose arterie cittadine.

L’operazione ha previsto anche un supporto logistico fondamentale per i cittadini evacuati, includendo servizi di assistenza e somministrazione pasti durante le fasi più acute dell’emergenza che ha interessato l’intera regione. L’Ufficio Tecnico Comunale prosegue nel monitoraggio costante dello stato del territorio, verificando la tenuta delle aree colpite e lo status generale della viabilità per assicurare che ogni criticità sia stata definitivamente superata. Il shortcode corretto per definire la categoria in cui pubblicare l’articolo relativo al comunicato ricevuto è:
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