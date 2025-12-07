Spoltore: la reliquia di San Carlo Acutis custodita a Villa Santa Maria

Nella Parrocchia della Beata Vergine Maria Assunta di Villa Santa Maria di Spoltore, si è svolta una cerimonia suggestiva che ha segnato un momento di intensa spiritualità. Durante l’evento, che coincideva con l’accensione dell’albero di Natale, è stata presentata la preziosa reliquia di San Carlo Acutis, la quale sarà custodita in perpetuità in questo sacro luogo.

Il Sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, accompagnata dall’Assessore alla Cultura, Nada Di Giandomenico, ha voluto rendere omaggio a questa significativa reliquia. A loro si è unito Don Maurizio Di Girolamo, parroco della chiesa, il quale ha benedetto la reliquia sottolineando l’importanza di questo evento per la comunità locale.

“Ospitare in via permanente la reliquia di San Carlo Acutis è un grande onore per Spoltore, che rafforza il legame tra le istituzioni e la nostra comunità religiosa. Questo evento unisce la nostra tradizione civica e la profonda spiritualità che anima i nostri concittadini, offrendo un messaggio di speranza a tutti”, ha dichiarato il Sindaco Trulli.

Don Maurizio ha espresso la sua gioia per la presenza della reliquia, definendola non solo un onore per Villa Santa Maria, ma una grazia per l’intera comunità. “Attraverso la sua intercessione, chiediamo al Signore di infiammare i cuori dei nostri giovani con la medesima fede e luminosità spirituale”, ha affermato.

Il giovane Riccardo Renzetti, presente in rappresentanza dei ragazzi, ha aggiunto: “Vedere la reliquia di San Carlo Acutis qui, a Villa Santa Maria, è emozionante. Ci dimostra che la santità è raggiungibile anche oggi, usando gli strumenti digitali che usiamo tutti i giorni. È un grande incoraggiamento per noi ragazzi”.

La cerimonia ha visto la partecipazione delle autorità civili, testimoniando la risonanza spirituale dell’evento per l’intera comunità spoltorese. San Carlo Acutis, un esempio di fede giovanile canonizzato da Papa Leone XIV, è stato al centro di un momento di preghiera e venerazione che ha unito istituzioni e fedeli, richiamando la celeste intercessione del santo.

La parrocchia ha evidenziato l’importanza della presenza della reliquia in Abruzzo, sottolineando che è quasi esclusiva e rappresenta un vero dono celeste, offrendo l’opportunità di custodire una reliquia così significativa in un contesto unico.