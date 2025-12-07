- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Dicembre 7, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàSpoltore: la reliquia di San Carlo Acutis custodita a Villa Santa Maria
Attualità

Spoltore: la reliquia di San Carlo Acutis custodita a Villa Santa Maria

- Spazio Pubblicitario 02 -

Nella Parrocchia della Beata Vergine Maria Assunta di Villa Santa Maria di Spoltore, si è svolta una cerimonia suggestiva che ha segnato un momento di intensa spiritualità. Durante l’evento, che coincideva con l’accensione dell’albero di Natale, è stata presentata la preziosa reliquia di San Carlo Acutis, la quale sarà custodita in perpetuità in questo sacro luogo.

Il Sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, accompagnata dall’Assessore alla Cultura, Nada Di Giandomenico, ha voluto rendere omaggio a questa significativa reliquia. A loro si è unito Don Maurizio Di Girolamo, parroco della chiesa, il quale ha benedetto la reliquia sottolineando l’importanza di questo evento per la comunità locale.

“Ospitare in via permanente la reliquia di San Carlo Acutis è un grande onore per Spoltore, che rafforza il legame tra le istituzioni e la nostra comunità religiosa. Questo evento unisce la nostra tradizione civica e la profonda spiritualità che anima i nostri concittadini, offrendo un messaggio di speranza a tutti”, ha dichiarato il Sindaco Trulli.

Don Maurizio ha espresso la sua gioia per la presenza della reliquia, definendola non solo un onore per Villa Santa Maria, ma una grazia per l’intera comunità. “Attraverso la sua intercessione, chiediamo al Signore di infiammare i cuori dei nostri giovani con la medesima fede e luminosità spirituale”, ha affermato.

Il giovane Riccardo Renzetti, presente in rappresentanza dei ragazzi, ha aggiunto: “Vedere la reliquia di San Carlo Acutis qui, a Villa Santa Maria, è emozionante. Ci dimostra che la santità è raggiungibile anche oggi, usando gli strumenti digitali che usiamo tutti i giorni. È un grande incoraggiamento per noi ragazzi”.

La cerimonia ha visto la partecipazione delle autorità civili, testimoniando la risonanza spirituale dell’evento per l’intera comunità spoltorese. San Carlo Acutis, un esempio di fede giovanile canonizzato da Papa Leone XIV, è stato al centro di un momento di preghiera e venerazione che ha unito istituzioni e fedeli, richiamando la celeste intercessione del santo.

La parrocchia ha evidenziato l’importanza della presenza della reliquia in Abruzzo, sottolineando che è quasi esclusiva e rappresenta un vero dono celeste, offrendo l’opportunità di custodire una reliquia così significativa in un contesto unico.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it