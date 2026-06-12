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Eventi e Cultura

Spoltore, laboratorio formativo sulla “Spallata di Acquaviva Collecroce” il 14 giugno: riscoperta dei balli tradizionali molisani

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Il palcoscenico della tradizione si accende a Spoltore con un evento imperdibile dedicato alla riscoperta delle radici coreutiche del centro-sud. Domenica 14 giugno, dalle ore 17:00 alle 20:00, il Primo Piano del Palazzetto Comunale in Piazza D’Albenzio ospiterà un laboratorio formativo sui balli della tradizione molisana, focalizzato sulla suggestiva “Spallata di Acquaviva Collecroce”.

L’iniziativa fa parte della ventisettesima edizione di “I Colori del Territorio – Restanze”, manifestazione culturale che quest’anno celebra il San Giovanni, collegandosi ai riti e alle suggestioni del solstizio d’estate. Il presidente dell’associazione “I Colori del Territorio”, Edgardo Cotellucci, si mostra entusiasta per l’appuntamento, sottolineando l’impegno del sodalizio nella salvaguardia e trasmissione della memoria storica e delle tradizioni popolari.

L’evento è stato ideato e realizzato da Dantina Grosso, nota divulgatrice dei balli tradizionali di Abruzzo e Molise, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle danze tipiche delle aree di confine tra le due regioni, unendo l’aspetto formativo a quello antropologico e sociale.

Il particolare valore di questo laboratorio risiede nella presenza diretta dei depositari dei luoghi d’origine e dei danzatori locali, che guideranno i partecipanti nell’apprendimento dei ritmi e delle movenze originali. Tra i docenti saranno presenti figure di riferimento come Carlo Cicanese, Maurizio D’Amicantonio, Antonio e Gina Biacca, e Paolo Papiccio.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati, studiosi o semplici curiosi di immergersi nella cultura popolare viva. Per ricevere maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare Stefania al numero 338 2816539 o consultare le pagine social ufficiali dell’associazione “I Colori del Territorio”. La nuova iniziativa è patrocinata dal Comune di Spoltore.

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