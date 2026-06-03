Spoltore: le antiche radici bizantine e longobarde della città rivivono con il Prof. Staffa

La storia di Spoltore antica riportata alla luce: sabato 6 giugno un evento dedicato alla presenza bizantina longobarda nella bassa val Pescara

Il Prof. Andrea Rosario Staffa, ex Funzionario archeologo della Soprintendenza Chieti – Pescara, terrà una lezione di storia sabato 6 giugno alle 17,30 presso la sala consiliare “G. Matteotti” del Comune di Spoltore. L’evento, promosso dall’Associazione L’Accademia degli Insepolti, vedrà la partecipazione del Presidente Romina Di Zio, di Lucio Morico per il Direttivo e della Dott.ssa Anna Dionisio in rappresentanza della Soprintendenza di Chieti e Pescara.

L’Accademia degli Insepolti, già attiva a Spoltore nel Seicento, si propone di organizzare e promuovere incontri culturali volti a far riscoprire la storia e l’identità culturale della città. Durante l’iniziativa il Prof. Andrea Staffa tratterà della presenza bizantina longobarda nella bassa val Pescara e dell’evoluzione di Spoltore da Castrum romano a presidio bizantino, fornendo dettagli sulle recenti campagne di scavo condotte nel territorio.

All’evento interverranno anche il Sindaco di Spoltore Chiara Trulli e il Consigliere Comunale delegato ai Beni Archeologici Cinzia Berardinelli per i saluti istituzionali.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di approfondire la conoscenza della storia antica di Spoltore e di valorizzare il suo patrimonio culturale.