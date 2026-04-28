- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Aprile 28, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaSpoltore, Lega Giovani: polemiche sull’intitolazione della Sala Consiliare senza coinvolgimento cittadino
Politica

Spoltore, Lega Giovani: polemiche sull’intitolazione della Sala Consiliare senza coinvolgimento cittadino

- Spazio Pubblicitario 02 -

La Lega Giovani Pescara esprime forte preoccupazione per le modalità con cui l’Amministrazione Comunale di Spoltore sta portando avanti l’iter di intitolazione della Sala Consiliare. Secondo il coordinatore provinciale Filippo Guidi, la Sala Consiliare rappresenta il cuore della vita democratica cittadina, la ‘Casa di tutti i cittadini’, e quindi ogni decisione riguardante la stessa dovrebbe coinvolgere la cittadinanza e il Consiglio Comunale.

Guidi sottolinea che, nonostante il valore storico e morale della figura di Giacomo Matteotti, la decisione di intitolare la sala senza un adeguato coinvolgimento dei cittadini e del Consiglio Comunale appare incomprensibile. La partecipazione pubblica, secondo l’articolo 53 dello Statuto Comunale, dovrebbe essere un principio fondamentale dell’azione amministrativa.

La Lega Giovani Pescara sostiene quindi la mozione presentata dal centrodestra in Consiglio Comunale, che chiede la sospensione dell’iter e l’avvio di un percorso partecipativo per consentire alla comunità di esprimere la propria opinione sulla questione. Guidi ribadisce che “quando si parla di luoghi simbolo della città, è fondamentale coinvolgere i cittadini e rispettare il ruolo del Consiglio Comunale. La partecipazione non può essere solo un principio scritto, ma deve diventare pratica concreta”.

La Lega Giovani Pescara mette quindi in discussione il metodo con cui l’Amministrazione Comunale di Spoltore ha affrontato la questione dell’intitolazione della Sala Consiliare, sottolineando l’importanza di un confronto aperto e trasparente nelle sedi istituzionali. La decisione finale sulla denominazione della sala dovrebbe riflettere veramente la volontà della comunità locale, e per questo è necessario un adeguato coinvolgimento dei cittadini e del Consiglio Comunale.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it