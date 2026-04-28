Spoltore, Lega Giovani: polemiche sull’intitolazione della Sala Consiliare senza coinvolgimento cittadino

La Lega Giovani Pescara esprime forte preoccupazione per le modalità con cui l’Amministrazione Comunale di Spoltore sta portando avanti l’iter di intitolazione della Sala Consiliare. Secondo il coordinatore provinciale Filippo Guidi, la Sala Consiliare rappresenta il cuore della vita democratica cittadina, la ‘Casa di tutti i cittadini’, e quindi ogni decisione riguardante la stessa dovrebbe coinvolgere la cittadinanza e il Consiglio Comunale.

Guidi sottolinea che, nonostante il valore storico e morale della figura di Giacomo Matteotti, la decisione di intitolare la sala senza un adeguato coinvolgimento dei cittadini e del Consiglio Comunale appare incomprensibile. La partecipazione pubblica, secondo l’articolo 53 dello Statuto Comunale, dovrebbe essere un principio fondamentale dell’azione amministrativa.

La Lega Giovani Pescara sostiene quindi la mozione presentata dal centrodestra in Consiglio Comunale, che chiede la sospensione dell’iter e l’avvio di un percorso partecipativo per consentire alla comunità di esprimere la propria opinione sulla questione. Guidi ribadisce che “quando si parla di luoghi simbolo della città, è fondamentale coinvolgere i cittadini e rispettare il ruolo del Consiglio Comunale. La partecipazione non può essere solo un principio scritto, ma deve diventare pratica concreta”.

La Lega Giovani Pescara mette quindi in discussione il metodo con cui l’Amministrazione Comunale di Spoltore ha affrontato la questione dell’intitolazione della Sala Consiliare, sottolineando l’importanza di un confronto aperto e trasparente nelle sedi istituzionali. La decisione finale sulla denominazione della sala dovrebbe riflettere veramente la volontà della comunità locale, e per questo è necessario un adeguato coinvolgimento dei cittadini e del Consiglio Comunale.