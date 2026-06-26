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Attualità

Spoltore, libri di testo gratuiti per gli alunni delle scuole primarie: al via le cedole librarie per il 2026/2027

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Il Comune di Spoltore ha annunciato l’avvio delle cedole librarie per l’anno scolastico 2026/2027, garantendo la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie del territorio. Attraverso il sistema della cedola libraria, le famiglie degli studenti iscritti agli istituti cittadini potranno ottenere i volumi necessari per il prossimo anno scolastico.

L’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune, accompagnato dalla documentazione che le famiglie dovranno presentare per poter partecipare all’iniziativa. I genitori dovranno scaricare la cedola dal sito, compilare tutti i campi richiesti e presentarla presso una libreria, cartolibreria o rivenditore di loro scelta per ordinare i libri. Sarà necessario firmare la cedola al momento del ritiro per attestare la consegna.

Si precisa che la cedola è unica e che tutti i libri dovranno essere ritirati presso lo stesso esercente scelto. Una volta ricevute tutte le cedole, sarà il rivenditore a trasmettere la documentazione al Comune, che provvederà al pagamento della fornitura secondo le modalità stabilite.

Per eventuali informazioni o chiarimenti, le famiglie potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Spoltore tramite il numero di telefono 085.4964236.

L’iniziativa, volta a agevolare le famiglie con figli che frequentano le scuole primarie del territorio, conferma il costante impegno dell’amministrazione comunale nel supportare la formazione e l’istruzione dei giovani.

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