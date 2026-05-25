Spoltore, Marco Della Torre passa a Fratelli d’Italia: “Scelta radicata nei valori del centrodestra”

Il consigliere comunale di Spoltore, Marco Della Torre, ha annunciato la propria adesione a Fratelli d’Italia, definendo questa decisione come “naturale, convinta e maturata nel tempo”. Della Torre ha sottolineato che la sua scelta è in continuità con un percorso politico sempre collocato nel centrodestra, affermando di aver sempre appartenuto a questa area politica fin dal suo primo mandato in Alleanza Nazionale.

Il consigliere ha spiegato che ha scelto Fratelli d’Italia in quanto riconosce in Giorgia Meloni l’unica erede credibile della tradizione politica inaugurata da Silvio Berlusconi. Questa non è stata una decisione dettata dalle mode del momento, ma frutto di una riflessione lunga e coerente con la sua storia politica.

Della Torre vanta una solida esperienza amministrativa nel territorio, con tre mandati da consigliere comunale e un impegno costante per Spoltore, dove la sua famiglia è presente nel catasto da oltre 600 anni. Inoltre, il consigliere ha un profilo professionale di rilievo nel mondo delle professioni e della veterinaria.

La sua formazione comprende la laurea in medicina veterinaria, la specializzazione in Sanità animale e un master in Scienze comportamentali e Pet therapy, che gli consentono di portare un contributo concreto su temi come la One Health, un approccio integrato che unisce salute umana, animale e ambientale.

Della Torre ha dichiarato di credere in una politica fatta di responsabilità, radicamento e visione, mettendo a disposizione di Fratelli d’Italia il suo bagaglio professionale per affrontare sfide legate alla salute pubblica, al benessere animale e alla sostenibilità. Il consigliere ha concluso affermando di continuare a lavorare con determinazione, spirito di servizio e senso delle istituzioni.

La sua adesione a Fratelli d’Italia è stata annunciata il 25 maggio 2026 e rivela una scelta politica e personale maturata nel tempo e radicata nei valori del centrodestra.