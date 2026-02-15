- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Febbraio 16, 2026
Eventi e Cultura

Spoltore, Marco Mazzocchetti nuovo presidente della Pro Loco di Caprara: obiettivo promuovere cultura e tradizioni locali.

La Pro Loco di Caprara d’Abruzzo a Spoltore (Pe) ha annunciato ufficialmente il rinnovo dei propri vertici istituzionali con la nomina di Marco Mazzocchetti come nuovo presidente. Il Consiglio Direttivo, completato il 2 febbraio 2026, sarà in carica fino al 31 dicembre 2027, guidando le attività dell’associazione sul territorio.

Il Presidente Mazzocchetti, subentrato a Carlo Passeri, ha espresso la sua gratitudine per la fiducia ricevuta e ha dichiarato: “È un onore per me guidare questa associazione in una fase di rinnovata energia. Il nostro obiettivo principale sarà quello di valorizzare l’identità di Caprara all’interno della cornice di Spoltore, creando momenti che possano coinvolgere tutte le generazioni e rafforzare il senso di comunità attraverso la cultura e le tradizioni locali”.

L’Assessora alla Cultura, Nada Di Giandomenico, ha accolto con favore l’insediamento del nuovo direttivo, ringraziando il precedente presidente Passeri per il suo contributo e confermandolo come consigliere. Ha inoltre sottolineato l’importanza della Pro Loco di Caprara per la vita culturale di Spoltore, auspicando una collaborazione proficua per la realizzazione di progetti di valore per il territorio.

Il Consiglio Direttivo vede Marco Mazzocchetti affiancato dal Vice Presidente Lelio Forcone, con delega alla firma, e da una segreteria composta da Valentina Passeri e Ida Forcone. Il Consiglio si completa con i consiglieri Gabriele D’Orazio, Federico Di Muzio e Carlo Passeri.

L’associazione resta disponibile per ulteriori informazioni tramite i contatti ufficiali: prolococapraradabruzzo@gmail.com e prolococapraradabruzzo@pec.it.

