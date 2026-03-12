- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 12, 2026
Spoltore, Matricciani: «Costantini chieda scusa agli elettori e si dimetta»
Politica

Spoltore, Matricciani: «Costantini chieda scusa agli elettori e si dimetta»

Il presidente del Consiglio comunale di Spoltore, Lucio Matricciani, ha commentato l’esito delle elezioni comunali rivolgendosi al sindaco Masci con le sue congratulazioni e riflettendo sull’approccio della campagna elettorale del centrosinistra. Matricciani ha esortato il capo della campagna elettorale, Carlo Costantini, a chiedere scusa agli elettori e dimettersi, assumendosi la responsabilità del risultato ottenuto.

Secondo Matricciani, le elezioni hanno evidenziato la necessità di una riflessione all’interno del centrosinistra cittadino per un rinnovamento. Il presidente del Consiglio comunale di Spoltore ha dichiarato che “la dignità della politica passa dalla capacità di riconoscere i propri errori e di fare un passo indietro quando necessario, lasciando spazio a nuove idee e figure capaci di ricostruire una proposta credibile per la città”.

Matricciani ha concluso ringraziando Costantini per l’impegno profuso durante la campagna elettorale, ma ha sottolineato che le dimissioni sarebbero il gesto più coerente e responsabile per consentire al centrosinistra di avviare una vera fase di rinnovamento.

