Spoltore, nasce un comitato cittadino contro la fusione con Pescara e Montesilvano

La presidente del nuovo comitato cittadino di Spoltore, Eleonora Chichi, ha annunciato la nascita di un’iniziativa apartitica dedicata alla promozione del “NO” alla fusione tra i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Questo comitato si propone di informare la cittadinanza riguardo le potenziali conseguenze di tale fusione.

Il comitato intende organizzare incontri pubblici, creando spazi di confronto aperti a tutti, in cui i cittadini potranno esprimere le proprie opinioni e discutere delle problematiche riguardanti la fusione. “Vogliamo garantire che i cittadini siano informati in modo corretto e completo”, ha affermato la presidente Chichi.

Nel comunicato allegato, vengono illustrati in dettaglio gli obiettivi e le attività programmate dal comitato, con l’intento di promuovere un dibattito informato e diretto sulla questione. La presidente ha chiesto cortesemente la pubblicazione di un articolo su AbruzzoNews24 per sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica locale.

L’obiettivo principale del comitato è quello di creare consapevolezza sul tema e rappresentare una voce alternativa nel dibattito pubblico attuale. Gli incontri saranno anche un’occasione per ascoltare le opinioni di coloro che sono favorevoli alla fusione, favorendo così un dialogo costruttivo.

La comunità di Spoltore è invitata a partecipare attivamente a queste discussioni, fondamentali per il futuro amministrativo del territorio.