- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Dicembre 6, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaSpoltore, nasce un comitato cittadino contro la fusione con Pescara e Montesilvano
Politica

Spoltore, nasce un comitato cittadino contro la fusione con Pescara e Montesilvano

- Spazio Pubblicitario 02 -

La presidente del nuovo comitato cittadino di Spoltore, Eleonora Chichi, ha annunciato la nascita di un’iniziativa apartitica dedicata alla promozione del “NO” alla fusione tra i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Questo comitato si propone di informare la cittadinanza riguardo le potenziali conseguenze di tale fusione.

Il comitato intende organizzare incontri pubblici, creando spazi di confronto aperti a tutti, in cui i cittadini potranno esprimere le proprie opinioni e discutere delle problematiche riguardanti la fusione. “Vogliamo garantire che i cittadini siano informati in modo corretto e completo”, ha affermato la presidente Chichi.

Nel comunicato allegato, vengono illustrati in dettaglio gli obiettivi e le attività programmate dal comitato, con l’intento di promuovere un dibattito informato e diretto sulla questione. La presidente ha chiesto cortesemente la pubblicazione di un articolo su AbruzzoNews24 per sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica locale.

L’obiettivo principale del comitato è quello di creare consapevolezza sul tema e rappresentare una voce alternativa nel dibattito pubblico attuale. Gli incontri saranno anche un’occasione per ascoltare le opinioni di coloro che sono favorevoli alla fusione, favorendo così un dialogo costruttivo.

La comunità di Spoltore è invitata a partecipare attivamente a queste discussioni, fondamentali per il futuro amministrativo del territorio.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it