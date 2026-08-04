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Viabilità e Trasporti

Spoltore: Nuovi attraversamenti pedonali e illuminazione migliorano la sicurezza sulla SS602

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Tre nuovi attraversamenti pedonali rialzati e illuminazione per la Sicurezza Stradale: un passo avanti sulla SS602 a Santa Teresa di Spoltore

Nelle ultime settimane, sono stati realizzati a Santa Teresa di Spoltore tre nuovi attraversamenti pedonali rialzati, con l’obiettivo di ridurre la frattura urbanistica tra via Sangro e il centro della frazione. A questi si è aggiunto un ulteriore attraversamento stampato a Caprara, tra via della Libertà e via Risorgimento, e l’illuminazione della nuova rotatoria che regola l’incrocio di via Pescara con via Mare Adriatico.

Il sindaco Chiara Trulli ha spiegato che con questi interventi si va a migliorare la sicurezza sulla SS602, gestita attualmente dalla Provincia, e a completare dei lavori realizzati di recente. Le quattro opere realizzate sono del medesimo tipo: rialzo del piano viabile con rampe di raccordo in corrispondenza di aree da proteggere da elevate velocità o di attraversamenti pedonali, seguendo le linee guida nazionali per la sicurezza stradale urbana.

Gli attraversamenti pedonali rialzati sono stati posizionati all’innesto di via Aterno sulla 602, vicino alla gelateria, nelle vicinanze del polo commerciale con il supermercato, il negozio di prodotti per l’igiene e la banca, tra via Mare Adriatico e via Tavo, e prima dell’incrocio con via Sangro, di fronte alla macelleria.

Il sindaco ha assicurato che si tratta solo dell’inizio di una più ampia pianificazione volta a migliorare la sicurezza stradale. Già programmati sono i lavori per unire, sotto il profilo degli “utenti deboli” della strada, via Sangro con il centro urbano di Santa Teresa.

“Dopo gli attraversamenti, mancano solo i marciapiedi in via Liri e via Sangro”, ha dichiarato Trulli. Una volta verificate le somme necessarie, saranno inseriti nella programmazione dei lavori pubblici anche interventi di sicurezza per i pedoni lungo la SS602.

Secondo il sindaco, è tempo di unire davvero Villa Raspa e Santa Teresa, un obiettivo che si è prefissato prima che si realizzi la Nuova Pescara.

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