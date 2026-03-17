Spoltore ospita evento culturale sul doppiaggio cinematografico con Franco Mannella

Le voci più iconiche del cinema italiano si apprestano ad incontrarsi a Spoltore (Pe) in occasione di un evento di grande rilievo dedicato alla storia del doppiaggio. Nello specifico, giovedì 19 marzo alle ore 17.30 presso la Biblioteca “Piero Angela” avrà luogo l’evento “La Storia delle Grandi Voci a Spoltore”, durante il quale verrà effettuata la donazione ufficiale dei libri sul doppiaggio di Gerardo Di Cola al patrimonio librario della città.

Gerardo Di Cola, storico del doppiaggio di fama internazionale e già insignito del “Ciattè d’Oro” dalla Città di Pescara, ha completato un percorso unico dedicato alle “stelle” delle sale cinematografiche, ricostruendo una cronaca del doppiaggio mai scritta prima. Con questo gesto di generosità, la Biblioteca di Spoltore diventa un punto di riferimento fondamentale per studiosi e appassionati della settima arte.

Ad arricchire ulteriormente la serata sarà la presenza di Franco Mannella, attore e doppiatore d’eccellenza nonché fondatore dell’accademia Arotron di Pianella (Pe). Mannella, celebre voce del panorama cinematografico, si confronterà con Di Cola ripercorrendo le tappe di una carriera ricca di successi e collaborazioni con importanti figure del cinema italiano.

Il programma prevede i saluti istituzionali del Sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, seguiti dall’intervento di Nada Di Giandomenico, Assessore alla Cultura, che sottolineerà l’importanza di accogliere un fondo librario così prestigioso. La conduzione del dibattito sarà curata dalla Dott.ssa Cinzia Varone, anima della biblioteca spoltorese, che coordinerà gli interventi per offrire al pubblico un racconto completo sulle esperienze e i successi di Gerardo Di Cola nel mondo del doppiaggio.

Questa iniziativa rappresenta un contributo importante al percorso di valorizzazione culturale promosso dall’Amministrazione Comunale, invitando la cittadinanza a scoprire il fascino delle “Grandi Voci” e a conoscere meglio l’eredità lasciata da un autore capace di fermare il tempo attraverso la memoria sonora del cinema italiano.