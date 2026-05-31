Spoltore ospita “Letture nei parchi” con il libro “Il Racconto del Lombrico”

A Spoltore, nel suggestivo scenario del Parco di Santa Teresa, si terrà domani l’incontro dedicato all’opera letteraria “Il Racconto del Lombrico”, inserito nel ricco cartellone di eventi della manifestazione “Maggio: la cultura fiorisce”.

L’appuntamento, promosso nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Il Maggio dei Libri”, rientra nella rassegna “Letture nei parchi” e si propone di valorizzare le aree verdi cittadine attraverso attività educative e culturali rivolte ai più giovani e alle famiglie del territorio.

L’iniziativa, che avrà luogo sabato 30 maggio 2026 a partire dalle ore 10.30, vedrà al centro della scena la lettura animata e il laboratorio legati al libro “Il Racconto del Lombrico”, scritto da Nino De Vita e illustrato da Francesca Ghermandi.

L’evento sarà curato da Cam Lecce e Jörg Grünert dell’Associazione Deposito dei Segni ETS, attiva da anni nella promozione di percorsi culturali e pedagogici.

L’assessore alla cultura, Nada Di Giandomenico, ha espresso grande entusiasmo per l’occasione, sottolineando l’importanza di portare attività didattiche e letterarie al di fuori degli ambienti tradizionali. L’obiettivo è quello di trasformare i parchi urbani in luoghi di socializzazione, creatività e crescita collettiva per le nuove generazioni.

La manifestazione è resa possibile grazie al patrocinio del Comune di Spoltore e alla collaborazione con numerose associazioni e realtà locali coinvolte nell’evento, confermandosi come tassello fondamentale nel programma di valorizzazione del territorio.