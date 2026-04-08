Spoltore ospita l’evento “Vivere a Gaza” con testimonianze toccanti e raccolta fondi

Il Comune di Spoltore organizza l’evento “Vivere a Gaza” presso la Biblioteca comunale “Piero Angela” il prossimo 10 aprile alle ore 18.30. L’incontro, promosso dall’Associazione Deposito Dei Segni ETS, vedrà la partecipazione di Marwan e Mohammad Naeem da Gaza City, che racconteranno le drammatiche condizioni di vita a cui sono costretti insieme alla popolazione palestinese. Inoltre, Nasser Salameh da Houston (USA) condividerà la gravità dei rischi per la salute umana, naturale e territoriale a seguito di questo massacro.

Mohammad Naeem, giornalista malato e ferito, continua a documentare nonostante non possa pubblicare. Insieme alla moglie Marwa, lavora a un progetto di terapia post-traumatica con i bambini, utilizzando le macerie per creare opere di memoria. Mohammad e la sua famiglia sono nelle liste dell’OMS per raggiungere l’Italia e usufruire di cure mediche necessarie a causa di una grave malattia autoimmune. Nasser Salameh, biologo molecolare e ricercatore sul cancro, condividerà riflessioni urgenti sull’ecocidio in corso a Gaza.

La popolazione palestinese sopravvive in condizioni inenarrabili, con case frantumate, acqua inquinata, terreni contaminati, montagne di rifiuti, e altri problemi sanitari ed ambientali. Nonostante tutto, la resistenza continua. Durante l’evento, parteciperanno volontari di Gazzella OdV per una raccolta fondi a sostegno delle famiglie e della collettività a Gaza.

“L’evento vuole essere un atto di responsabilità civica e morale che interroga le nostre coscienze. Di fronte alla complessità e alla tragedia del contesto di Gaza, abbiamo il dovere di non cedere alla narrazione del silenzio, trasformando invece lo spazio pubblico in un laboratorio di consapevolezza e di autentica ricerca della pace”, afferma Nada Di Giandomenico, Assessore alla Cultura di Spoltore.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Spoltore, è supportato da diverse organizzazioni locali tra cui Anpi Spoltore, I Colori del Territorio, Prolo Loco Terra dei 5 borghi e altre. Per ulteriori dettagli sull’iniziativa è possibile visitare il sito web indicato nel comunicato.