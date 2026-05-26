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Eventi e Cultura

Spoltore ospita Mario Desiati, vincitore del Premio Strega, per la presentazione di “Malbianco”

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Mario Desiati, vincitore del Premio Strega e del Premio Intersezioni Italia – Grecia ad Atene, arriverà a Spoltore domani, 27 maggio, insieme al suo libro “Malbianco”.

Il romanzo, pubblicato da Einaudi, ha recentemente ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui la nomination come finalista al Premio Internazionale Flaiano 2025 per la narrativa e la vittoria del Premio Intersezioni Italia – Grecia a Torino. Desiati sarà ospite ad Atene il prossimo 18 giugno per ricevere il premio.

L’incontro con l’autore è fissato per mercoledì 27 maggio alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare “Giacomo Matteotti” di Spoltore. L’evento fa parte della rassegna saggistica letteraria 2026 dell’associazione L’Accademia degli Insepolti e della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”, promossa dal Comune di Spoltore.

La Presidente dell’associazione Romina Di Zio introdurrà l’autore, mentre il Sindaco Chiara Trulli e l’Assessore alla Cultura Nada Di Giandomenico interverranno per i saluti istituzionali.

“Malbianco” è un romanzo intenso e magnetico che esplora i segreti e i silenzi dei protagonisti avvolgendoli in una nebbia fitta, simile alla malattia che dà il titolo al libro. L’autore, con la sua consueta sensibilità, analizza le sfumature dell’animo umano e le inquietudini del nostro tempo attraverso una memoria familiare lacunosa.

Le letture dall’opera saranno curate da Diana Quaresima durante l’evento.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Alessandra Renzetti, giornalista, al numero 366.3545040.

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