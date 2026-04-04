Spoltore, Pasqua tra tradizioni e riti religiosi: Lo scùcchio e l’Abbandunàte animano la festa

Domani 5 aprile, per la Pasqua a Spoltore, si terranno due importanti eventi della tradizione locale: Lo scùcchio e l’Abbandunàte. Le celebrazioni inizieranno alle ore 9:30 in Piazza Q. Di Marzio con Lo scùcchio, la tradizionale gara di rottura delle uova sode. Nella simbologia cristiana, l’uovo è considerato un segno di nascita a vita nuova, connesso alla risurrezione di Cristo. Il gioco de Lo scùcchio, tramandato attraverso i bambini che hanno preparato le uova colorate, consiste nel colpire l’uovo sodo dell’avversario con il proprio, fino a romperlo. Vince chi riesce a rompere più uova. Le uova rotte verranno messe in un cesto comune per la festa pomeridiana nel largo antistante il convento.

Alle ore 12:00, in Piazza D’Albenzio (antica piazza di S. Maria), si terrà l’incontro della Madre col Figlio risorto, noto come l’Abbandunàte. Durante questo rito, la statua dell’Abbandonata, che rappresenta Maria di Magdala, corre verso la statua di Cristo per annunciare la sua risurrezione alla Madonna. Le tre statue si avvicineranno lentamente nel centro della piazza, e nel momento dell’incontro la Madonna perderà il lutto per vestirsi di bianco, simboleggiando la gioia della Resurrezione. I mortaretti annunceranno la lieta novella ai fedeli, mentre i colombi voleranno leggeri sopra le statue in festa. L’evento è curato dalla Famiglia De Amicis in collaborazione con la Parrocchia di San Panfilo, con il patrocinio del Comune di Spoltore e La Centenaria di Andrea Morelli.

Saranno due momenti di profonda tradizione e spiritualità che coinvolgeranno la comunità di Spoltore e tutti coloro che vorranno partecipare a queste celebrazioni pasquali uniche nel loro genere.