Spoltore premia l’impegno nelle materie STEM: alunni e docenti premiati per i risultati ai Giochi Matematici del Mediterraneo

La scorsa mattina, martedì 9 giugno 2026, nella Sala Consiliare di Spoltore, si è tenuta una cerimonia di premiazione organizzata dall’amministrazione locale per celebrare l’impegno degli studenti nelle materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Durante l’evento, sono stati premiati due alunni della scuola, Francesca Gabriele e Davide Di Tillio, per i loro eccellenti risultati conseguiti ai Giochi Matematici del Mediterraneo, organizzati dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guido”. Gabriele si è classificata al primo posto nella Categoria P3 e parteciperà alla Finale Nazionale a Palermo, mentre Di Tillio si è classificato al secondo posto nella Categoria P4.

La dirigente scolastica, Nicoletta Paolini, ha sottolineato che il successo della Direzione Didattica di Spoltore ai Giochi Matematici del Mediterraneo è frutto di un percorso educativo solido e stimolante che promuove la matematica come una palestra per il pensiero critico e la logica. Paolini ha ringraziato le docenti e i presidenti delle associazioni “Curiosando” e “Scienza Under 18” per il loro impegno nella promozione delle materie tecniche e scientifiche.

Durante la cerimonia, sono state tenute delle lezioni di scienza da Carla Antonioli, presidente di Scienza Under 18, e Naira Quisillo dell’associazione Curiosando, che hanno coinvolto gli studenti con curiosità legate alla ricerca scientifica e alla luce.

Il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, e l’assessore all’istruzione, Francesca Sborgia, hanno espresso il loro entusiasmo nel salutare gli alunni e gli insegnanti presenti. Trulli ha sottolineato l’importanza dello studio delle materie scientifiche per la formazione dei giovani, mentre Sborgia ha enfatizzato l’importanza di premiare l’impegno degli studenti, indipendentemente dai risultati ottenuti.

I docenti delle classi IV A e III B di Spoltore che hanno partecipato all’evento sono stati elencati, rivelando il talento e la qualità didattica dell’istituto.

La premiazione ha evidenziato il successo degli studenti e l’importanza dell’educazione nelle materie STEM, confermando il costante impegno della comunità scolastica di Spoltore nel promuovere la conoscenza e la ricerca scientifica tra i giovani.