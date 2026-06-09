- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Giugno 11, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaSpoltore premia l’impegno nelle materie STEM: alunni e docenti premiati per i...
Eventi e Cultura

Spoltore premia l’impegno nelle materie STEM: alunni e docenti premiati per i risultati ai Giochi Matematici del Mediterraneo

- Spazio Pubblicitario 02 -

La scorsa mattina, martedì 9 giugno 2026, nella Sala Consiliare di Spoltore, si è tenuta una cerimonia di premiazione organizzata dall’amministrazione locale per celebrare l’impegno degli studenti nelle materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Durante l’evento, sono stati premiati due alunni della scuola, Francesca Gabriele e Davide Di Tillio, per i loro eccellenti risultati conseguiti ai Giochi Matematici del Mediterraneo, organizzati dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guido”. Gabriele si è classificata al primo posto nella Categoria P3 e parteciperà alla Finale Nazionale a Palermo, mentre Di Tillio si è classificato al secondo posto nella Categoria P4.

La dirigente scolastica, Nicoletta Paolini, ha sottolineato che il successo della Direzione Didattica di Spoltore ai Giochi Matematici del Mediterraneo è frutto di un percorso educativo solido e stimolante che promuove la matematica come una palestra per il pensiero critico e la logica. Paolini ha ringraziato le docenti e i presidenti delle associazioni “Curiosando” e “Scienza Under 18” per il loro impegno nella promozione delle materie tecniche e scientifiche.

Durante la cerimonia, sono state tenute delle lezioni di scienza da Carla Antonioli, presidente di Scienza Under 18, e Naira Quisillo dell’associazione Curiosando, che hanno coinvolto gli studenti con curiosità legate alla ricerca scientifica e alla luce.

Il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, e l’assessore all’istruzione, Francesca Sborgia, hanno espresso il loro entusiasmo nel salutare gli alunni e gli insegnanti presenti. Trulli ha sottolineato l’importanza dello studio delle materie scientifiche per la formazione dei giovani, mentre Sborgia ha enfatizzato l’importanza di premiare l’impegno degli studenti, indipendentemente dai risultati ottenuti.

I docenti delle classi IV A e III B di Spoltore che hanno partecipato all’evento sono stati elencati, rivelando il talento e la qualità didattica dell’istituto.

La premiazione ha evidenziato il successo degli studenti e l’importanza dell’educazione nelle materie STEM, confermando il costante impegno della comunità scolastica di Spoltore nel promuovere la conoscenza e la ricerca scientifica tra i giovani.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it