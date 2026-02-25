Spoltore presenta nuova gestione rifiuti: mastelli jolly per condomini e lotta all’abbandono, 81% raccolta differenziata.

La Sala Consiliare di Spoltore ha ospitato la presentazione della nuova gestione dei rifiuti nel comune, in collaborazione tra la Rieco e l’amministrazione locale. Grazie a questa partnership, si è registrata un’ottima percentuale di raccolta differenziata pari all’81%, con più di 7000 pezzi consegnati all’Ecocentro nel biennio 2024-2025 da circa 2700 utenti.

Il Sindaco Chiara Trulli ha sottolineato l’importanza di questa nuova fase nel servizio di gestione dei rifiuti, che mira anche a migliorare il decoro pubblico cittadino. “Confermiamo la presenza e il ruolo della Rieco, che ringrazio” ha affermato il Sindaco Trulli. “L’obiettivo è continuare a lavorare con impegno per garantire una raccolta efficiente e meno impattante possibile per i cittadini”.

Tra le novità introdotte si segnala l’introduzione del mastello jolly per i condomini di una certa dimensione al fine di evitare che le strade si riempiano di decine di mastelli. L’assessore Stefano Burrani ha spiegato che i condomini con almeno 15 famiglie potranno beneficiare di questo servizio, mantenendo comunque il porta a porta per la differenziazione dei rifiuti.

Al fine di intensificare la lotta all’abbandono dei rifiuti, verranno utilizzate telecamere e fototrappole. Inoltre, è in programma l’ampliamento dell’utilizzo dello spazzamento meccanico e dell’idropulitrice nel centro storico per garantire maggiore decoro.

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il geologo Luca Di Matteo, ha sottolineato l’importanza di questi interventi per migliorare ulteriormente il servizio di raccolta rifiuti. “L’obiettivo è stabilizzare la raccolta all’80%”, ha dichiarato Di Matteo.

La nuova gestione dei rifiuti a Spoltore si propone quindi di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini, garantendo una gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti nel rispetto dell’ambiente e del decoro urbano.