- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 25, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàSpoltore presenta nuova gestione rifiuti: mastelli jolly per condomini e lotta all’abbandono,...
Attualità

Spoltore presenta nuova gestione rifiuti: mastelli jolly per condomini e lotta all’abbandono, 81% raccolta differenziata.

- Spazio Pubblicitario 02 -

La Sala Consiliare di Spoltore ha ospitato la presentazione della nuova gestione dei rifiuti nel comune, in collaborazione tra la Rieco e l’amministrazione locale. Grazie a questa partnership, si è registrata un’ottima percentuale di raccolta differenziata pari all’81%, con più di 7000 pezzi consegnati all’Ecocentro nel biennio 2024-2025 da circa 2700 utenti.

Il Sindaco Chiara Trulli ha sottolineato l’importanza di questa nuova fase nel servizio di gestione dei rifiuti, che mira anche a migliorare il decoro pubblico cittadino. “Confermiamo la presenza e il ruolo della Rieco, che ringrazio” ha affermato il Sindaco Trulli. “L’obiettivo è continuare a lavorare con impegno per garantire una raccolta efficiente e meno impattante possibile per i cittadini”.

Tra le novità introdotte si segnala l’introduzione del mastello jolly per i condomini di una certa dimensione al fine di evitare che le strade si riempiano di decine di mastelli. L’assessore Stefano Burrani ha spiegato che i condomini con almeno 15 famiglie potranno beneficiare di questo servizio, mantenendo comunque il porta a porta per la differenziazione dei rifiuti.

Al fine di intensificare la lotta all’abbandono dei rifiuti, verranno utilizzate telecamere e fototrappole. Inoltre, è in programma l’ampliamento dell’utilizzo dello spazzamento meccanico e dell’idropulitrice nel centro storico per garantire maggiore decoro.

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il geologo Luca Di Matteo, ha sottolineato l’importanza di questi interventi per migliorare ulteriormente il servizio di raccolta rifiuti. “L’obiettivo è stabilizzare la raccolta all’80%”, ha dichiarato Di Matteo.

La nuova gestione dei rifiuti a Spoltore si propone quindi di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini, garantendo una gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti nel rispetto dell’ambiente e del decoro urbano.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it