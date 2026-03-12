Spoltore, presentati i risultati dell’indagine sulla citizen satisfaction: il 90% dei cittadini molto soddisfatti

Il Comune di Spoltore ha presentato i risultati dell’indagine sulla soddisfazione dei cittadini, basata sull’intelligenza artificiale e sviluppata in collaborazione con Diskover. L’iniziativa, avviata un anno fa a Marzo, ha coinvolto 216 rilevazioni ed ha mostrato che il 90% dei cittadini si dichiara “molto soddisfatto”. Il punteggio medio ottenuto è di 4,8 su 5, con un trend positivo di soddisfazione pari a +0.5.

Durante il convegno tenutosi in sala consiliare, il sindaco Chiara Trulli ha commentato: “Sono molto orgogliosa di aver introdotto uno strumento che dà la parola al cittadino. Sono felice di avere un riscontro diretto della soddisfazione dei nostri cittadini verso i servizi ricevuti dall’ente”. In particolare, si è registrato un crescita costante della soddisfazione nel tempo, con picchi di apprezzamento per alcuni servizi, come quelli demografici.

La peculiarità del progetto è l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, che consente di restituire risultati in tempo reale attraverso il linguaggio naturale, offrendo la possibilità di approfondire criticità segnalate dai cittadini e di ricevere suggerimenti. Durante l’incontro, è stato approfondito anche il ruolo dell’intelligenza artificiale nel mondo della scuola, con un focus sul suo impatto futuro nello studio e nel lavoro.

Durante l’intervento dell’assessore all’istruzione Francesca Sborgia è emerso che il pensiero creativo è destinato a restare invariato nei prossimi anni, secondo previsioni dei futurologi. Il dirigente scolastico Bruno D’Anteo ha presentato i risultati di un’indagine sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in una classe, sottolineando che il 100% degli studenti dichiara di conoscere l’Ia.

Il Ceo di Diskover, Riccardo Di Nisio, ha spiegato ai ragazzi il funzionamento degli strumenti generativi e il loro impatto sul mondo del lavoro. Ha sottolineato che l’intelligenza artificiale non sostituirà le persone, bensì contribuirà a migliorare la qualità della vita e del lavoro. Inoltre, ha affermato che l’Ia restituisce all’operatore un ruolo centrale nel processo decisionale.

L’iniziativa si è quindi conclusa con Ilaria Petrangelo che ha illustrato il funzionamento dell’intelligenza artificiale per la Citizen Satisfaction. “L’Ia lavora di notte, e al mattino la persona deve verificare e convalidare il lavoro svolto”, ha concluso Di Nisio.