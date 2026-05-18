Spoltore, Presentato al Salone del Libro di Torino il progetto ecologico “La Principessa Tiamat” di Drakon edizioni.

Da Spoltore al Salone del Libro di Torino: la Principessa Tiamat cerca aiuto per salvare il Pianeta

Nicolina Galassi e Maurizia D’Alberto hanno presentato un’opera di sensibilizzazione ambientale al Salone del Libro di Torino che unisce l’arte alle urgenze del cambiamento climatico. Attraverso il linguaggio della narrazione illustrata, il volume della casa editrice di Spoltore (Pe) invita i giovanissimi a diventare custodi attivi di una Terra che sta perdendo il suo splendore, portando un messaggio di speranza e azione nel cuore della più importante fiera editoriale italiana.

La Terra è malata e il suo meraviglioso vestito va in rovina: è questo il grido d’aiuto lanciato da “La Principessa Tiamat”, l’albo illustrato a colori che mette al centro l’emergenza ecologica. L’opera nasce dalla collaborazione tra Nicolina Galassi, titolare della Drakon edizioni e illustratrice, e Maurizia D’Alberto, insegnante della scuola dell’infanzia dalla spiccata sensibilità creativa.

Il libro, il cui titolo Tiamat e l’immagine sono un marchio registrato, trasforma il problema dell’inquinamento globale in una narrazione visiva immediata e profondamente coinvolgente per le nuove generazioni. Nel padiglione Abruzzo, a vestire i panni di Tiamat è stata Martina D’Alberto, Madre Natura invece è stata interpretata da Gaia Galassi, entrambe di origini pescaresi.

Il nome della protagonista richiama una divinità primordiale sumero-accadica e rappresenta l’appellativo più antico della Madre Terra. Nel racconto, la Principessa vede la propria salute compromessa dalle attività umane incontrollate e, davanti a un cambiamento climatico che mostra effetti disastrosi ogni giorno, decide di rivolgersi a chi può davvero fare la differenza.

Tiamat cerca aiuto proprio tra i più piccoli, poiché lei e Madre Natura non hanno dubbi: sono i bambini gli unici a poter offrire un contributo prezioso e determinante, chiedendo loro di intervenire e imponendo agli adulti il dovere dell’ascolto. Nicolina Galassi esprime in quest’opera la sua storica passione per la pittura, dando forma e colore alle parole insieme a Maurizia D’Alberto.

Il volume, rilegato a filo refe per sottolinearne il valore anche materico, consolida un sodalizio artistico già collaudato con il precedente albo “E se un gigante gigantissimo…”. Con “La Principessa Tiamat”, la casa editrice Drakon edizioni ribadisce la volontà di unire il talento del territorio abruzzese a una missione educativa di respiro nazionale, mettendo l’arte al servizio della salvaguardia del pianeta.

Il progetto ha visto il patrocinio del Comune di Spoltore: è da qui infatti che Tiamat prende vita. Al Salone del Libro di Torino c’è stata una lezione speciale dedicata a una numerosa platea di bambini e insegnanti che ha trasformato la fiera in un laboratorio di cittadinanza attiva e consapevolezza ambientale.