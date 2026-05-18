Spoltore, presentato il progetto esecutivo del nuovo canile rifugio: costerà 1,1 milioni di euro e sarà realizzato in due lotti funzionali

L’Assessore alla Tutela del Mondo Animale, Zaira Zamparelli, ha presentato in commissione il progetto esecutivo del nuovo canile rifugio che sorgerà a Spoltore. Si tratta del progetto per la realizzazione del nuovo Canile Rifugio di Pescara che sorgerà in località Colle Cese, nel territorio del Comune di Spoltore. L’opera, dal valore complessivo di 1,1 milioni di euro, sarà realizzata in due distinti lotti funzionali.

Il primo lotto, già finanziato per un importo di circa 640mila euro e immediatamente cantierabile, prevede la completa ristrutturazione dello stabile esistente nell’area individuata, all’interno del quale saranno realizzati uffici amministrativi e locali per toilettatura, magazzino, trattamento parassiti, lavanderia ecc. Contestualmente saranno realizzati circa la metà dei 74 box complessivamente previsti dal progetto, di cui dieci destinati al Comune di Spoltore e altri specifici per l’accoglienza di cani particolarmente problematici.

Durante la commissione è stato evidenziato come siano già stati acquisiti tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie per procedere con l’intervento, frutto anche della continua interlocuzione istituzionale con il Comune di Spoltore.

Zamparelli ha dichiarato: “Come sempre il consigliere Sola del Movimento 5 Stelle non perde occasione per creare inutili allarmismi. Fino a qualche settimana fa urlava al complotto sostenendo che il canile non sarebbe mai stato realizzato e invece oggi ha dovuto prendere atto che il progetto esecutivo esiste, che tutti i pareri sono stati acquisiti e che si procederà concretamente con la realizzazione della struttura. Adesso urla che il lotto 2 non si farà. Ma forse va bene così, perché ormai tutto ciò che il consigliere Sola prevede puntualmente si realizza al contrario e quindi questo non può che giocare a nostro favore. Il consigliere pentastellato può dormire sonni tranquilli: l’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Masci realizzerà il nuovo canile rifugio e saremo ben felici di invitarlo all’inaugurazione per festeggiare insieme un traguardo troppo importante per i nostri amici a quattro zampe e che forse, infondo Sola non vuole che si realizzi per becera gelosia politica. Ma a noi interessa solo ed esclusivamente il bene dei nostri amati cani.”.