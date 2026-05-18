- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Maggio 18, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàSpoltore, presentato il progetto esecutivo del nuovo canile rifugio: costerà 1,1 milioni...
Attualità

Spoltore, presentato il progetto esecutivo del nuovo canile rifugio: costerà 1,1 milioni di euro e sarà realizzato in due lotti funzionali

- Spazio Pubblicitario 02 -

L’Assessore alla Tutela del Mondo Animale, Zaira Zamparelli, ha presentato in commissione il progetto esecutivo del nuovo canile rifugio che sorgerà a Spoltore. Si tratta del progetto per la realizzazione del nuovo Canile Rifugio di Pescara che sorgerà in località Colle Cese, nel territorio del Comune di Spoltore. L’opera, dal valore complessivo di 1,1 milioni di euro, sarà realizzata in due distinti lotti funzionali.

Il primo lotto, già finanziato per un importo di circa 640mila euro e immediatamente cantierabile, prevede la completa ristrutturazione dello stabile esistente nell’area individuata, all’interno del quale saranno realizzati uffici amministrativi e locali per toilettatura, magazzino, trattamento parassiti, lavanderia ecc. Contestualmente saranno realizzati circa la metà dei 74 box complessivamente previsti dal progetto, di cui dieci destinati al Comune di Spoltore e altri specifici per l’accoglienza di cani particolarmente problematici.

Durante la commissione è stato evidenziato come siano già stati acquisiti tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie per procedere con l’intervento, frutto anche della continua interlocuzione istituzionale con il Comune di Spoltore.
Zamparelli ha dichiarato: “Come sempre il consigliere Sola del Movimento 5 Stelle non perde occasione per creare inutili allarmismi. Fino a qualche settimana fa urlava al complotto sostenendo che il canile non sarebbe mai stato realizzato e invece oggi ha dovuto prendere atto che il progetto esecutivo esiste, che tutti i pareri sono stati acquisiti e che si procederà concretamente con la realizzazione della struttura. Adesso urla che il lotto 2 non si farà. Ma forse va bene così, perché ormai tutto ciò che il consigliere Sola prevede puntualmente si realizza al contrario e quindi questo non può che giocare a nostro favore. Il consigliere pentastellato può dormire sonni tranquilli: l’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Masci realizzerà il nuovo canile rifugio e saremo ben felici di invitarlo all’inaugurazione per festeggiare insieme un traguardo troppo importante per i nostri amici a quattro zampe e che forse, infondo Sola non vuole che si realizzi per becera gelosia politica. Ma a noi interessa solo ed esclusivamente il bene dei nostri amati cani.”.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it