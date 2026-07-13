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Eventi e Cultura

Spoltore, presentato il programma della 44esima edizione dello Spoltore Ensemble con la partecipazione del Sindaco e del Direttore artistico

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Mercoledì 15 luglio alle ore 10.30, presso la Sala Consiliare Matteotti del Comune di Spoltore, è stata presentata la 44esima edizione dello Spoltore Ensemble, in programma dal 12 al 16 agosto. All’incontro hanno preso parte il Sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, e il Direttore artistico, il Maestro Giuliano Mazzoccante.

Durante la conferenza stampa, il Sindaco Trulli ha sottolineato l’importanza di questo evento per la promozione della cultura e della musica nel territorio, evidenziando l’impegno profuso dall’amministrazione comunale e dagli organizzatori nell’organizzare una manifestazione di alto livello artistico.

Il Direttore artistico Mazzoccante ha illustrato il ricco programma del festival, che prevede concerti, spettacoli e performance musicali di grande qualità. Tra gli appuntamenti in programma, saranno presenti artisti di fama internazionale che si esibiranno in diversi generi musicali, dal classico al contemporaneo.

L’invito è stato esteso a tutti i cittadini e agli appassionati di musica che vorranno partecipare alle serate del festival, immergendosi in un’atmosfera di grande suggestione e bellezza artistica.

L’evento si preannuncia dunque come un’occasione imperdibile per vivere momenti di grande emozione e di condivisione culturale, all’insegna della musica di qualità e della valorizzazione del patrimonio artistico del territorio.

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