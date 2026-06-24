Spoltore, presentazione del libro “Canti d’Abruzzo” di Domenico Di Virgilio: viaggio antropologico e musicale nella cultura regionale

SPOLTORE – Venerdì 26 giugno 2026, alle ore 19:00, presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Spoltore, si terrà la presentazione del libro “Canti d’Abruzzo” dell’etnomusicologo Domenico Di Virgilio. L’evento, patrocinato da diverse realtà del territorio, si preannuncia come un viaggio antropologico e culturale alla scoperta delle radici più profonde della regione Abruzzo.

Il libro, edito da Ianieri Edizioni per la collana Comete – Scie d’Abruzzo, è stato scritto con l’obiettivo di riscoprire il valore intimo e il significato storico dell’espressione orale e musicale nella identità della terra abruzzese. Durante la serata, l’autore dialogherà con il giornalista Cristiano Vignali, guidando il pubblico tra tradizioni popolari, memoria collettiva e la ricca cultura contadina e pastorale della regione.

L’evento sarà arricchito da letture poetiche a cura di Lucilla Luciani e da momenti musicali che faranno rivivere le atmosfere del testo, con la partecipazione del Coro Francesco Paolo Tosti e del musicista Vincenzo De Ritis.

La presentazione del libro “Canti d’Abruzzo” è un’occasione imperdibile per immergersi nella cultura e nelle tradizioni della regione, esplorando la bellezza e l’importanza della musica popolare abruzzese. All’appuntamento saranno presenti diverse realtà del territorio, tra cui ASI, Cultura Identità, Abruzzo Beni Musicali e A.E.L.M.A.

L’ingresso all’evento è libero e aperto a tutti coloro che desiderano partecipare. Un’opportunità unica per conoscere e apprezzare il patrimonio culturale abruzzese, raccontato attraverso le melodie e i canti che ne rappresentano l’anima più autentica.