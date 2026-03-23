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Eventi e Cultura

Spoltore, presentazione del libro “Pronto, Avvoca’!” di Antonio Mezzanotte a Santa Teresa

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L’Associazione Culturale Santa Teresa presenta “Pronto, Avvoca’!” di Antonio Mezzanotte a Spoltore

L’Associazione Culturale Santa Teresa propone la presentazione del libro “Pronto, Avvoca’! Bozzetti di ordinaria avvocatura” (Edizioni Tabula fati), opera dell’autore Antonio Mezzanotte. L’evento si terrà venerdì 27 marzo 2026 alle ore 18:30, presso la Sala Parrocchiale di Santa Teresa di Spoltore, situata in via Nora.

Il volume raccoglie una serie di aneddoti forensi che fondono sapientemente ironia, una sottile osservazione sociale e una profonda conoscenza del territorio abruzzese. Attraverso le pagine del libro, l’autore offre uno sguardo umano e divertente sulla realtà quotidiana della professione legale, rendendo la materia accessibile e stimolante non solo per gli addetti ai lavori, ma per tutti gli appassionati di cultura locale e per chiunque desideri riscoprire l’Abruzzo attraverso le sue storie.

La presentazione sarà introdotta dai saluti di Arnaldo Serraiocco, presidente dell’Associazione Culturale Santa Teresa. A dialogare con l’autore saranno presenti Chiara Trulli, sindaco di Spoltore, e l’avvocato Valeria Didone, che offriranno spunti di riflessione e approfondimento sul tema. Sarà presente anche l’Assessore alla Cultura per il Comune di Spoltore, Nada Di Giandomenico.

Per informazioni e per effettuare la prenotazione all’evento, è possibile contattare il numero 349 359 8079 (Arnaldo Serraiocco). L’evento gode del patrocinio del Comune di Spoltore.

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