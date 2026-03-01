Spoltore: Presentazione del romanzo “Asimmetrie dei giorni pari” di Valentina Di Ludovico alla SOMS

Venerdì 6 marzo, alle ore 18:45, la SOMS di Spoltore (Pe) ospiterà la presentazione del nuovo lavoro letterario di Valentina Di Ludovico intitolato “Asimmetrie dei giorni pari”. Il romanzo, già finalista al Premio Nabokov 2025, narra la storia di Marta e della sua lotta quotidiana contro i disturbi ossessivo-compulsivi.

L’incontro rappresenta un momento di profonda riflessione su temi universali come la salute mentale e il coraggio di affrontare le proprie ombre interiori. Attraverso una scrittura empatica e a tratti ironica, l’autrice esplora il rapporto tra fragilità e forza, mettendo in luce personaggi indimenticabili come la nonna Zasa, simbolo di resilienza.

La presentazione sarà introdotta dall’Avv. Luigi Spina, Presidente della SOMS, e vedrà la partecipazione di Maria Rosaria Vitalone e Manuela Costantini nel ruolo di moderatrici al fianco dell’autrice. Questo evento rappresenta un’importante occasione per dialogare con Valentina Di Ludovico e conoscere da vicino la sua esperienza professionale come tecnico della riabilitazione psichiatrica.

L’opera offre uno sguardo autentico e privo di pregiudizi sulla complessità dell’animo umano, invitando i lettori a riflettere sulla fragilità e sulla rinascita che possono derivare dalla volontà di affrontare le proprie difficoltà.

“Asimmetrie dei giorni pari” promette di essere un libro coinvolgente e emozionante che tocca corde profonde dell’animo umano, offrendo una visione unica e stimolante su temi così delicati come la salute mentale e il percorso di guarigione personale.