Spoltore, presentazione del romanzo “Se segui l’ombra” di Arturo Geoffroy alla Biblioteca Comunale

Domani (venerdì 15 maggio 2026) la Biblioteca Comunale di Spoltore ospiterà un nuovo appuntamento della “Rassegna di Saggistica Letteraria”, un’iniziativa culturale promossa dal Comune di Spoltore in collaborazione con l’Accademia degli Insepolti.

Il protagonista della serata sarà lo scrittore Arturo Geoffroy, che presenterà il suo romanzo “Se segui l’ombra”, edito da Tabula Fati. L’incontro avrà luogo alle ore 18.00 nella Biblioteca Comunale di Via Dietro le Mura 10. Ad introdurre la presentazione saranno Romina Di Zio, presidente dell’Accademia degli Insepolti, insieme a Luigi Massari Colavecchi. Saranno presenti anche il sindaco Chiara Trulli e l’assessore alla Cultura Nada Di Giandomenico, evidenziando l’interesse dell’amministrazione comunale verso le iniziative culturali.

L’assessore Di Giandomenico ha dichiarato che questo appuntamento rappresenta “una nuova occasione di confronto culturale dedicata alla narrativa contemporanea e al dialogo tra autori e lettori”. La manifestazione si inserisce nel calendario degli eventi letterari che hanno arricchito la proposta culturale del territorio, valorizzando la biblioteca come luogo di incontro, riflessione e partecipazione.

Il romanzo di Geoffroy, secondo il comunicato stampa, presenta una trama di stampo kafkiano, incentrata su uno psichiatra che, a seguito di un sequestro di persona durante la sua attività professionale, vive un trauma psichico che lo porta a trasformarsi in avvocato di sé stesso. La vicenda assume gli aspetti di un legal thriller, in cui la vittima, non riuscendo a ottenere giustizia, decide di agire da giustiziere.

A conclusione della presentazione, sarà offerto un brindisi a tutti i presenti.

Spoltore, 14 maggio 2026.