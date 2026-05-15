Spoltore, presentazione della prima raccolta di poesie di Bruna Silvidii: “Fiori Nascosti”

La poetessa Bruna Silvidii presenterà la sua prima raccolta di poesie intitolata “Fiori Nascosti” il 16 maggio 2026 alle ore 17.30 nella Biblioteca Comunale di Spoltore in Via Dietro Le Mura. L’evento, promosso con il patrocinio del Comune di Spoltore e la collaborazione dell’associazione A.G.S., si propone di offrire ai presenti un viaggio nel percorso della vita attraverso la poesia.

Bruna Silvidii, psicologa e psicoterapeuta, si è interessata ai rapporti fra arte e psicologia durante i suoi studi universitari, approfondendo il rapporto fra mancinismo e creatività e le potenzialità terapeutiche degli strumenti artistici nelle situazioni di svantaggio sociale.

L’incontro sarà aperto dai saluti del sindaco Chiara Trulli e dell’assessore alla cultura Nada Di Giandomenico. Alle 17.45 avrà inizio un dialogo dedicato al libro, con un’intervista all’autrice curata dalla giornalista di Rete 8 Gigliola Edmondo. La seconda parte dell’incontro, prevista per le ore 18.15, sarà dedicata alle letture delle poesie, accompagnate dagli interventi musicali del chitarrista Leonardo Chiulli.

L’evento si preannuncia come un’occasione unica per immergersi nelle emozioni e nei pensieri racchiusi nelle poesie di Bruna Silvidii, offrendo al pubblico presente un’esperienza artistica e culturale di grande valore.

Spoltore, 15 maggio 2026.