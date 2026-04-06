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Spoltore, presentazione “Dove cadono le comete” di Vito Di Battista rinviata a mercoledì 8 aprile

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La presentazione del romanzo “Dove cadono le comete” di Vito Di Battista, inizialmente annullata per cause meteorologiche, verrà recuperata mercoledì 8 aprile alle ore 18.30 presso lo Spazio Sociale di Spoltore. Il romanzo, edito da Feltrinelli, si inserisce nella prestigiosa Rassegna di Saggistica Letteraria 2026 proposta dall’Accademia degli Insepolti guidata da Romina Di Zio.

Il libro, candidato al Premio Strega 2026, ha ricevuto l’approvazione di Maria Ida Gaeta che ha lodato la lingua raffinata dell’autore, capace di bilanciare dialetto e italiano trasformando la realtà in pura letteratura. Ambientata in un Abruzzo del 1938, la storia segue le vicende di una famiglia complessa durante la Seconda guerra mondiale, gli scontri sulla Linea Gustav e l’occupazione, fino alla rinascita degli anni Settanta.

Vito Di Battista, vincitore del Premio Iannas con un precedente lavoro, si distingue per la sua scrittura profondamente incarnata che fonde realismo magico e tensione verista in un racconto di cura e perdono. Cresciuto in un paese abruzzese “a trecento gradini sul mare”, l’autore trasfonde nelle pagine l’autenticità delle sue radici e il rigore degli studi in Letterature Comparate.

L’evento vedrà il Sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, e l’Assessore alla Cultura, Nada di Giandomenico, dare il benvenuto ai presenti. Seguirà l’intervento di Romina Di Zio e la giornalista Alessandra Renzetti dialogherà con l’autore. Il book corner sarà curato dalla libreria Giunti al Punto del Centro Commerciale L’Arca di Spoltore. L’ingresso è libero per tutti gli interessati.

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