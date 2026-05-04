Spoltore, presentazione libro “AI Alleanze Intelligenti” di Cristiano De Mei alla Biblioteca Comunale: il futuro dell’intelligenza artificiale discusso dai professionisti.

Sabato 9 maggio, alle ore 17:00, presso la Biblioteca Comunale di Spoltore, si terrà la presentazione del libro “AI Alleanze Intelligenti. Perché l’intelligenza artificiale è un supporto al nostro lavoro” scritto da Cristiano De Mei. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto su uno dei temi più attuali e dibattuti del panorama tecnologico e professionale contemporaneo, analizzando come l’integrazione tra mente umana e algoritmi possa generare nuove opportunità di crescita.

Cristiano De Mei, autore del libro e Head of Information Technology presso Fideuram, dialogherà nel corso dell’incontro con Giuseppe Basile, Managing Consultant di MA.FI. L’obiettivo sarà approfondire le tesi sostenute nel volume edito da guerinNext, che cerca di abbattere i pregiudizi legati alla sostituzione del lavoro umano da parte delle macchine, promuovendo invece una visione di cooperazione e supporto reciproco tra l’uomo e le nuove tecnologie digitali.

La presentazione si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, e dell’Assessore alla Cultura Nada Di Giandomenico. L’iniziativa gode della collaborazione della libreria Giunti al Punto e vede la Biblioteca di Spoltore come un centro nevralgico per il dibattito culturale e la formazione dei cittadini sulle sfide del futuro.

L’evento si preannuncia quindi come un momento di approfondimento e scambio di idee su un tema di estrema attualità, offrendo a tutti i partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino il punto di vista di esperti del settore e di confrontarsi su come l’intelligenza artificiale possa rappresentare un valore aggiunto al nostro lavoro quotidiano.